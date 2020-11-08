CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dağlık Karabağ'ın en önemli şehirlerinden Şuşa'nın, Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasını kutladı.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Karabağ'ın kalbi Şuşa'nın Ermenistan'ın işgalinden kurtuluşunu ve Azerbaycan ordusunun şanlı zaferini yürekten kutluyorum."
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Karabağ'ın kalbi #Şuşa'nın Ermenistan'ın işgalinden kurtuluşunu ve Azerbaycan Ordusunun şanlı zaferini yürekten kutluyorum. 🇹🇷🇦🇿— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 8, 2020