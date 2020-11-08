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Politika, Azerbaycan cephe hattı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dağlık Karabağ'ın en önemli şehirlerinden Şuşa'nın, Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasını kutladı.

Burcu Çalık Göçümlü   | 08.11.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Karabağ'ın kalbi Şuşa'nın Ermenistan'ın işgalinden kurtuluşunu ve Azerbaycan ordusunun şanlı zaferini yürekten kutluyorum." 

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