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BM Yüksek Komiseri Bachelet: Dağlık Karabağ savaşında sivillere yönelik saldırılar savaş suçu teşkil edebilir

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet, Dağlık Karabağ savaşında sivil yerleşim yerlerine ayrım gözetmeksizin yapılan saldırılardan endişe duyduğunu belirterek, sivillere yönelik saldırıların savaş suçu olabileceği uyarısında bulundu.

Bayram Altuğ   | 02.11.2020
BM Yüksek Komiseri Bachelet: Dağlık Karabağ savaşında sivillere yönelik saldırılar savaş suçu teşkil edebilir

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, sivillere yönelik saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesi içinde ve çevresinde nüfusu yoğun bölgelere" yönelik ayrım gözetmeksizin yapılan saldırıların uluslararası insani hukuka aykırı olduğunu belirten Bachelet, bu tür saldırıların savaş suçu teşkil edebileceğini belirtti.

Bachelet açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası insancıl hukuk daha net olamaz. Ayrım ilkesine veya orantılılık ilkesine aykırı olarak gerçekleştirilen bu saldırılar savaş suçu teşkil edebilir ve çatışmanın tarafları, bu tür ihlalleri etkili, hızlı, kapsamlı ve tarafsız bir şekilde soruşturmak ve bunları işlediği iddia edilenleri kovuşturmakla yükümlüdür. Bu tür saldırılar durdurulmalı ve bunları gerçekleştirmekten veya emretmekten sorumlu olanlardan hesap sorulmalıdır."

Bachelet'in açıklamasında, Azerbaycan'ın Gence, Terter ve Berde gibi yerleşim yerlerindeki sivillere yönelik Ermenistan saldırılarını kınamaması dikkati çekti.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül - 29 Ekim arasında Ermenistan'ın yerleşim merkezlerine yönelik saldırılarında 91 sivilin hayatını kaybettiğini, 329 sivilin yaralandığını bildirmişti. 

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