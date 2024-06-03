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Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü

Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Gazze'de devam eden İsrail saldırıları, Ukrayna'daki durum ve diğer bölgesel meseleler değerlendirildi.

Mehmet Tosun  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefonda görüştü.

Alınan bilgiye göre, görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Gazze'de devam eden İsrail saldırıları, Ukrayna'daki durum ve diğer bölgesel meseleler konuşuldu.

Öncelikli konular arasında yer alan terörle mücadele ve ikili gündem başlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunan Kılıç ve Sullivan, bölgesel tehdit oluşturan PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı mücadelede işbirliği konusunu da değerlendirdi.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü
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