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Zonguldak Valiliğinden batan yük gemisinin personelini arama çalışmalarına ilişkin açıklama

Zonguldak Valiliğinden, Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da batan "Kafkametler" adlı yük gemisinin kayıp personelini arama çalışmalarına ilişkin, "İnceleme yapılmış, herhangi bir cenaze emaresine rastlanmamıştır." açıklamasında bulunuldu.

Gökhan Yılmaz, Mustafa Kemal Bektaş  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Zonguldak Valiliğinden batan yük gemisinin personelini arama çalışmalarına ilişkin açıklama

Zonguldak

Valiliğin açıklamasında, Rusya'nın Temryuk Limanı'ndan aldığı yükü 12 kişilik Türk mürettebatıyla Aliağa Limanı'na götüren yük gemisinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle Karadeniz Ereğli Limanı'nda askeri mendireğe çarparak 19 Kasım 2023 saat 10.24'te battığı anımsatıldı.

Arama kurtarmanın beşinci gününde gemideki 5 personelin cansız bedenlerine ulaşıldığı, diğer 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimizce yapılan 29 Nisan 2024 tarihli basın açıklamasının akabinde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları kapsamında ARAS Gemi Kurtarma ve Enkaz Kaldırma Şirketince, enkazın etrafı ve altı mümkün olduğunca tarandıktan sonra kıç parçadan zincir geçirilerek kesilmiş ve ikiye ayrılmıştır. Kesim sonrası dalgıçlarla inceleme yapılmış herhangi bir cenaze emaresine rastlanmamıştır. Kesim zincirine takılan parçalar güverteye alınmıştır. Enkaz içinden buzdolabı haricinde yüzeye çıkan herhangi bir döküntü olmamıştır. Enkaz içinin bulanık olması görüşü engellemektedir, görüş açıldığında detaylı incelemelere devam edilecektir."

Kayıp mürettebatın bulunmasına yönelik arama çalışmalarının ilgili kurumların koordinasyon ve işbirliğiyle sürdürüldüğü anlatılan açıklamada, periyodik istişare toplantılarıyla tüm olasılıkların titizlikle değerlendirildiği, somut gelişme yaşandığında kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023'te Ereğli Limanı'ndan çıkarken fırtınanın etkisiyle askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cesedine ulaşılmıştı.

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