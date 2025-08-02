AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik: Türkiye, enerji politiğinin merkez ülkesi olarak yıllar içinde güçlendi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Türkiye’nin enerji politiğinin merkez ülkesi haline geldiğini belirterek, doğal gaz boru hattının hayata geçmesinin, Türkiye’nin bölgesel istikrar ve güvenlik vizyonunu ortaya koyduğunu söyledi.
Muğla
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'den Suriye'ye ilk gaz akışının başlamasına ilişkin, "Bugün ortaya konulan bu vizyon, doğal gaz boru hattının hayata geçmesi, Türkiye'nin kendi bölgesinde bir istikrarı, güvenliği sağlama açısından ne kadar önemli bir vizyona sahip olduğunu gösteriyor." dedi.
Çelik, basına kapalı gerçekleşen AK Parti Muğla Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye ile Türkiye arasındaki doğal gaz boru hattının hayata geçmiş olmasının, yıllar evvel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonun somutlaşması ve o öngörünün ne kadar büyük bir öngörü olduğunun anlaşılması açısından bir kez daha görüldüğünü söyledi.
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Suriye'de olayların başladığı andan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada reformlar yapılmasını, devlet hayatının reforme edilmesini o zaman ki Esad yönetimine önerdiğine değinen Çelik, hatta bu reformların gerçekleşmesi için devlet planlama teşkilatından heyetlerin bile gidip gelmeye başladığına dikkati çekti.
O zaman ki yönetimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu bu vizyonun değerini bilemediğine işaret eden Çelik, "Maalesef o katliam siyasetine uzun yıllar boyunca imza attılar. Günün sonunda bütün bu katliama imza atanlar çok utanç verici bir şekilde, bütün bu katliamları gerçekleştirenler kendi kaderleriyle şu anda baş başalar. Suriye'de yeni bir yönetim var. Burada Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği iki temel prensip Türkiye açısından en güçlü şekilde desteklenmektedir. Bir tanesi Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, ikincisi Suriye Suriyelilerindir, Suriye Suriyeliler tarafından yönetilmelidir ilkesi çerçevesinde milli egemenliğinin korunması." ifadesini kullandı.
Burada da çeşitli zamanlarda ortaya çıkan krizlere yardım istendiğinde Türkiye'nin Suriye halkının yanında olduğunu anlatan Çelik, "En son orada aslında Dürzileri temsil etmeyen, ama sadece siyonist siyasetin bir parçası olarak hareket eden bir Dürzi liderin provokasyonu karşısında, bir istikrarsızlaştırma faaliyeti görüldüğü, daha sonra da bunun arkasında yine İsrail'in olduğu net bir şekilde ortaya çıkmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.
"Türkiye ise 'Suriye Suriyeliler tarafından yönetilsin, toprak bütünlüğü korunsun, milli egemenliği korunsun' çerçevesinde bu güçlü desteği vermeye devam etti" ifadesini kullanan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün ortaya konulan bu vizyonla Azerbaycan'dan gelecek gazın Türkiye üzerinden Suriye'ye aktarılacak olmasıyla aslında Suriye'nin yıkılmış, yıpranmış altyapısının ayağa kalkması, sosyal hayatının ayağa kalkması bakımından son derece önemli bir vizyon ortaya konmuş oluyor. Cumhurbaşkanımız yıllardır Türkiye'nin enerji konusunda sadece bir geçiş noktası değil, aynı zamanda enerji politiğin merkezi olmasına dönük olarak büyük siyasetleri yıllar içerisinde hayata geçirdi. Sadece enerji konusunda geçiş noktası değil, enerji politiğin merkez ülkesi olarak Türkiye bu yıllar içerisinde güçlendi. Bugün ortaya konulan bu vizyon, doğal gaz boru hattının hayata geçmesi, Türkiye'nin kendi bölgesinde bir istikrarı, güvenliği sağlama açısından ne kadar önemli bir vizyona sahip olduğunu gösteriyor. Bu bölgede büyük devletlerin bir kısmı vekalet savaşları yoluyla her şeyi istikrarsızlaştırmaya çalışırken, Türkiye'nin ise komşularında istikrarın peşinde olduğu net bir şekilde görülüyor."
"Terörsüz Türkiye" vizyonunun gerçekleşmesi halinde aynı zamanda bunun terörsüz bölge denklemine de ilham kaynağı olacağını söylediklerine dikkati çeken Çelik, "Bu terör örgütlerinin ortadan kalkması, feshedilmesi ve silah bırakılmasıyla birlikte her türlü ekonomik işbirliği bugün ortaya çıkan doğal gaz boru hattında olduğu gibi karşılıklı olarak kültürel işbirliği, birbirinin desteklenmesi ve bütün bir bölgede barışın hakim olması bakımından Türkiye'nin nasıl bir kapasite ortaya koyabileceği, nasıl bir örneklik teşkil edebileceği, kendi kardeşleriyle nasıl kol kola yürüyebileceği açısından son derece önemli bir tablo ortaya çıkmış oldu." görüşünü paylaştı.
Ömer Çelik, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve milli egemenliğinin desteklenmesinin, hem güvenlik konularındaki işbirliği açısından hem de ekonomik açılımlar çerçevesinde devam edeceğini vurguladı.
Suriye Devleti, Türkiye'den güvenlik konusunda destek istediğinde, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik bir yaklaşım beklediğinde, buna hemen cevap verildiğini aktaran Çelik, "Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığımız bu desteklerle ilgili olarak hazırlıkların tamamlandığını ve faaliyete geçileceğini ifade etmişti. O zaman bazı muhalefet odakları çıkmıştı 'bu işler sadece güvenlik yaklaşımı ile olmaz, bunun daha büyük çerçevede ele alınması lazım.' demişlerdi. Halbuki biz meseleyi güvenliğe indirgemediğimizi, güvenliğin esas olduğunu ama diğer alanların da arkasından geleceğini ifade etmiştik. İşte bugünkü doğal gaz boru hattının hayata geçmesi bunu net bir şekilde ortaya koymuş oldu." diye konuştu.
"Özel’in sözlerini Gazzeliler İsrail propagandası zannederler"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya yönelik sözleri Filistin'de, Gazze'de herhangi bir yerde duyulduğu anda bütün Filistinliler, Gazzeliler bunu İsrail propagandasının bir parçası olarak düşünürler. Bunu İsrail propagandası zannederler." dedi.
Çelik, basına kapalı gerçekleşen AK Parti Muğla Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in giderek savrulan bir biçimde, zeminsiz ve dayanaksız şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında eleştiri adı altında yaptığı vahim hatalar ve yanlışları olduğunu söyledi.
Özel'in Filistin konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyetini sorgulamaya kalktığını belirten Çelik,"Bakın bu net bir durumdur. Bütün dünyada dinlerden, etnik topluluklardan, milletlerden Filistin konusundaki hassasiyetle ilgili bir insanlık cephesi oluşmuş durumda. Bu insanlık cephesinin bütün üyeleri Filistin konusunda en net konuşan en gür şekilde konuşan ve en sağlam adımları atan liderin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğunu ifade etmektedir. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya yönelik söylediklerinin hiçbir dayanağı, zemini yoktur ve kimse tarafından da ciddiye alınan bir şey değildir." dedi.
Özgür Özel'in sözlerinin dünyanın her tarafında Filistin, Gazze için bir araya gelen insanlık cephesi üyeleri ya da herhangi bir şekilde Filistinle ilgili çalışan bir kurum tarafından ciddiye alınmadığına dikkati çeken Çelik, "Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya yönelik sözleri Filistin'de, Gazze'de herhangi bir yerde duyulduğu anda bütün Filistinliler, Gazzeliler bunu İsrail propagandasının bir parçası olarak düşünürler. Bunu İsrail propagandası zannederler. Çünkü İsrail'in kara propaganda makinesinin, siyonist propaganda makinesinin en çok hedef aldığı lider Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Özel'in muhalefet genel başkanı olarak zeminsiz, dayanaksız, eleştiri adı altında ortaya koyduğu vahim hatalar külliyatını devam ettirmesini tabi kendisi açısından bakıldığında büyük bir siyasi yanlış birikimi oluşturuyor." diye konuştu.
"Biz sadece şunu düşünsek, karşımızdakinin yanlışından sevinen, karşımızdakinin yanlışı üzerinden siyaset yapan bir siyasi parti olsak bu durumdan memnuniyet duyarız." ifadesini kullanan Çelik, meselenin öyle olmadığını, Türkiye'nin içerisindeki bir muhalefet partisinin Filistin konusunda İsrail propaganda makinesinin parçası olarak algılanabilecek şekilde konuşmasının son derece yanlış bir durum olduğunu kaydetti.
"Türkiye'ye silah çeken unsurları destekleyen açıklama yapanlar CHP'nin siyasetçileriydi"
CHP gibi köklü bir partinin bu çizgiye düşmesinin son derece vahim olduğuna işaret eden Çelik, şöyle konuştu:
"Bütün diğer dış politika meselelerinde de sürekli olarak yanlış yapmaya devam ediyorlar. Daha önce de Filistin meselesiyle ilgili olan Bogata bildirisiyle ilgili aynı yanlışı yaptılar. Özgür Özel'in hesaplaşması gereken konu şudur. Birleşmiş Milletlerin meşru kabul ettiği, Türkiye'nin dostu olan Libya'daki hükümet Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirirken onu eleştiren, Türkiye'ye silah çeken unsurları destekleyen açıklama yapanlar CHP'nin siyasetçileriydi. Türkiye'nin en önemli tezlerinden birisi olan 'mavi vatan' tezi konusunda mavi vatanı reddeden, doğrudan omurgasından saldıran konuşmalar ve açıklamalar Özgür Özel'in yakın ekibi tarafından yapılmıştır. Mavi vatana bu saldırı CHP'den geldiği zaman da ifade ettik ve 'Yunanistan'daki gazetelerin manşetleri mavi vatana saldıran bu CHP'li siyasetçiyi övüyor.' dedik. Yine aynı şekilde sınırımızın dibinde herhangi bir terör devletçiği kurulmasın diye Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı gibi kara harekatlarına yönelik eleştiri CHP'li siyasetçilerden geldi."
"Can Azerbaycan kendi öz toprağı olan Karabağ için mücadele ederken 'Türkiye, Karabağ'a cihatçıları gönderiyor' diyerek yalan siyaseti ile iftira atan hem can Azerbaycan'ın mücadelesine hem de Türkiye'nin desteğine gölge düşürmeye çalışan açıklama yine CHP milletvekilinden geldi.' diyen Çelik, şöyle devam etti:
"Özgür Özel'in herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini ve dış politika konusunda ortaya koyduğu iradeyi eleştirecek kapasitesi yok. Tam tersine kendi partisindeki bu savrulmayı ve bu içler acısı durumu düzeltmekle uğraşmalı, bununla yüzleşmeli. Cumhurbaşkanımızın siyasi kararlarını alırken bazı odaklardan, ülkelerden, siyasi kişilerden korktuğunu ifade ediyor. Bu aslında Özgür Özel'in geldiği noktayı göstermesi açısından son derece trajik bir yaklaşım. Cumhurbaşkanımızın şimdiye kadar siyasi kararlarını alırken dünyada kim ne derse desin bu kararın doğruluğu ve ilkeli olması etrafında siyasi iradesini şekillendirdiği bütün dünyada kabul edilen bir şey. O sebeple uzun yıllar boyunca 'Türkiye batıdan kopuyor, Türkiye yön değiştiriyor, Türkiye'de eksen kayması var.' denildi. Türkiye üzerinde baskı kurmak için bu propagandalar yapıldı. Cumhurbaşkanımız burada doğru ve ilkeli kararların alınması ve uygulanması konusunda hiçbir zaman taviz vermedi. Burada korkmaktan, çekinmekten, teslimiyetçilikten bahsedilecekse Özel'e tavsiyemiz biraz önce bahsettiğim CHP'li siyasetçilerin Türkiye'nin tezlerine karşı başka devletlerin tezlerini hem can Azerbaycan, Doğu Akdeniz, mavi vatan, Libya hem de askeri harekatlar konusunda niye bu şekilde ele aldığıdır. Hangi teslimiyetçiliğin, hangi korkunun neticesi olarak bütün bu söylemler Özel'in ekibi tarafından Türkiye karşıtı odakları sevindirecek şekilde ortaya konulmaktadır. Özgür Özelin değerlendirmesi gereken konu budur."
Filistinliler ve Filistinli liderlerin net şekilde "Filistin davasına en zor zamanlarda, en güçlü ve hiç kesilmemiş destek başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmiştir.' ifadesini kullandığını anlatan Çelik, "Cumhurbaşkanımız 'Fiilistin davası Türkiye'nin milli davasıdır.' cümlesini ilk defa Türk siyasi tarihinde kurarak aslında insanlıkla ilgili olan bu davanın Türkiye'nin bir milli davası olarak ele alınması konusunda net tutumunu ortaya koydu. Bir sürü adım atıldı, eylem planı gerçekleştirildi. Özgür Özel gitsin herhangi bir Filistinlinin önünde bu cümleleri zikretsin, alacağı cevabı görecektir. Biz Cumhurbaşkanımızın Filistin konusundaki iradesine şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.