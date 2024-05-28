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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi: BMGK Gazze konusunda sadece konuşmamalı, harekete geçmeli

Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere, Gazze konusunda yeni bir karara ihtiyaç olduğunu belirterek, "BM Güvenlik Konseyi, sadece konuşmamalı, harekete geçmeli." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi: BMGK Gazze konusunda sadece konuşmamalı, harekete geçmeli

New York

De Riviere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen acil kapalı Refah oturumu öncesinde basına değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de acilen ateşkes sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması gerektiğini kaydeden de Riviere, Fransa'nın İsrail'in zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu kampa yönelik saldırısına karşı kızgınlığını dile getirdiğini anımsattı.

De Riviere, Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı uyarınca İsrail'in operasyonlarının sonlanması gerektiğini vurguladı.

Gazze konusunda yeni bir karara ihtiyaç olduğunu belirten de Riviere, "BM Güvenlik Konseyi, sadece konuşmamalı, harekete geçmeli." dedi.

De Riviere, BMGK'nin görevini yerine getirmek zorunda olduğunun altını çizdi.

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