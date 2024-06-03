Dolar
32.20
Euro
35.09
Altın
2,346.80
ETH/USDT
3,776.10
BTC/USDT
69,076.00
BIST 100
10,556.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Muhammed Ali'yi vefatının 8. yılında andı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dünya boks tarihine adını yazdırmış Muhammed Ali'yi vefatının 8. yılında andı.

Ertuğrul Subaşı  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Muhammed Ali'yi vefatının 8. yılında andı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı anma mesajında şunları kaydetti:

"Dünya boks tarihinin unutulmaz ismi Muhammed Ali'yi vefatının yıl dönümünde, şükranla ve özlemle anıyoruz. Onun maçlarını izlemek için uykusuz kaldığımız geceler hala hepimizin dün gibi aklında. Muhammed Ali'yi 'en iyi' yapan sadece kazandığı boks maçları değil aynı zamanda ırkçılık ve ayrımcılığa karşı verdiği onurlu mücadeleydi. Her daim hayırla yad edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü
Zonguldak Valiliğinden batan yük gemisinin personelini arama çalışmalarına ilişkin açıklama
Bakan Bayraktar: Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Muhammed Ali'yi vefatının 8. yılında andı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta mutlak surette iki devletli çözüm olmalı

Benzer haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Muhammed Ali'yi vefatının 8. yılında andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Muhammed Ali'yi vefatının 8. yılında andı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmelerine grubu bulunmayan partilerle devam edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, LGS sınavına gireceklere başarı diledi

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin mutlaka kültürde, sanatta, edebiyatta öncü olması lazım

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye'nin mutlaka kültürde, sanatta, edebiyatta öncü olması lazım
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İstanbul'un fethiyle birlikte, medeniyetimizin temelleri sağlamlaşmıştır

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İstanbul'un fethiyle birlikte, medeniyetimizin temelleri sağlamlaşmıştır
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk dünyası ülkelerinden gelen sayıştay başkanlarını kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türk dünyası ülkelerinden gelen sayıştay başkanlarını kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet