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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: 7 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yardım girişleri yüzde 67 azaldı

Birleşmiş Milletler (BM), Refah Sınır Kapısı'nın kapatıldığı 7 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yardım girişlerinin yüzde 67 azaldığını bildirdi.

Şerife Çetin  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
BM: 7 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yardım girişleri yüzde 67 azaldı Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sahadaki meslektaşlarından edindiği bilgileri aktaran Dujarric, İsrail bombardımanının yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

7 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye yardım girişlerinin yüzde 67 azaldığını kaydeden Dujarric, bunun temel nedeninin Refah Sınır Kapısı'nın kapatılması olduğunu söyledi.

Dujarric, sağlık ve hizmet servislerinin birer birer kapandığını, saldırılar nedeniyle yerinden edilmenin de kaynakların dağıtımını etkilediğini söyledi.

Refah'ta sadece 1 hastanenin kısmen hizmet verebildiğini kaydeden Dujarric, BM ve ortaklarının tüm koşullara rağmen ellerinden geleni yapmaya çalıştığını aktardı.

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