Dolar
41.31
Euro
48.96
Altın
3,666.17
ETH/USDT
4,609.00
BTC/USDT
116,936.00
BIST 100
11,165.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dünyaca ünlü sanatçılardan Filistin için dayanışma çağrısı

Aralarında Billie Eilish, Cillian Murphy, Joaquin Phoenix ve Javier Bardem'in de bulunduğu çok sayıda sanatçı, Filistin'e destek çağrısı yaptı.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 18.09.2025 - Güncelleme : 18.09.2025
Dünyaca ünlü sanatçılardan Filistin için dayanışma çağrısı

Ankara

Çok sayıda ünlü isim, Londra'da düzenlenen "Filistin için Birlikte" (Together for Palestine) konseri öncesinde yayımlanan videoda Filistin'e destek çağrısında bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Videoda katılımcılar "Filistin" diyerek söze başlarken, "Succession" dizisiyle tanınan oyuncu Brian Cox, "Filistin halkı adına gerçeği söylemek zorundayız." dedi.

İngiliz komedyen ve oyuncu Steve Coogan ise, "Şimdi sesini yükseltmek önemli, bu olay bittiğinde değil. Şu anda, olaylar yaşanırken. Hükümetine baskı yap, barışçıl kampanya yürütenlere destek ol. Ateşkes çağrısı yap. Ölümleri durdur." ifadelerini kullandı.

Videoda ayrıca, Finneas O’Connell, Penélope Cruz, Natasha Rothwell, Sharon Horgan, Benedict Wong, Peter Gabriel, Malala Yousafzai ve Rupi Kaur gibi isimler de yer aldı.

Çevrim içi olarak canlı yayımlanan ve Filistinli kuruluşlara bağış toplamak amacıyla düzenlenen konserden elde edilen gelir, Taawon (Refah Derneği-Welfare Association), Filistinli Çocuklara Yardım Fonu (PCRF) ve Filistin Tıbbi Yardım Derneği (PMRS) gibi kuruluşlara aktarılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Safi Arpaguş atandı
Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın İmralı'daki kabirleri Vefa Anıtı'na dönüştürüldü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: Türkiye ve İspanya, Gazze'de ortak vicdanın sesi oldu
Sıfır Atık Vakfı, New York İklim Haftası'nın ana partnerleri arasında yer alacak
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili 21 Eylül'de seçilecek

Benzer haberler

Dünyaca ünlü sanatçılardan Filistin için dayanışma çağrısı

Dünyaca ünlü sanatçılardan Filistin için dayanışma çağrısı

BM Genel Kurul Başkanı Baerbock, Filistin meselesinde tek yolun iki devletli çözüm olduğunu belirtti

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı ve Mısırlı mevkidaşları ile telefonda görüştü

Filistin yönetiminden Finlandiya'ya "Filistin Devleti'ni tanıma" çağrısı

Filistin yönetiminden Finlandiya'ya "Filistin Devleti'ni tanıma" çağrısı
Papa 14. Leo'dan Gazze'de ateşkes ve uluslararası insancıl hukuka saygı çağrısı

Papa 14. Leo'dan Gazze'de ateşkes ve uluslararası insancıl hukuka saygı çağrısı
İletişim Başkanı Duran: Kudüs, 'Sadece benimdir' diyen nice kibirli karakterlerin en büyük hezimetine sahne olmuştur

İletişim Başkanı Duran: Kudüs, 'Sadece benimdir' diyen nice kibirli karakterlerin en büyük hezimetine sahne olmuştur
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet