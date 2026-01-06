Dolar
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya kampında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürüyor.
logo
Dünya

İsrail askerleri, Batı Şeria'da “Hind Receb'in Sesi” filminin gösterileceği üniversiteye saldırdı

İsrail askerleri, "Hind Receb'in Sesi" filminin gösterimini engellemek için işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Birzeit Üniversitesine baskın düzenleyerek 6 kişiyi yaraladı.

Qais Omar Darwesh Omar, Ekrem Biçeroğlu  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
İsrail askerleri, Batı Şeria'da “Hind Receb'in Sesi” filminin gösterileceği üniversiteye saldırdı

Ramallah

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre üniversite öğrencileri, Filistinli esirlerle dayanışma amacıyla etkinlik gerçekleştirdi.

İsrail askerleri, etkinlik kapsamında öğrenciler "Hind Receb'in Sesi" filminin gösterimine hazırlanırken üniversiteye baskın düzenledi.

Kapıları kırarak içeri giren askerler, gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, 3 öğrencinin bacaklarından gerçek mermiyle yaralandığı, 3 kişinin de şarapnel isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da "Hind Receb'in Sesi" filminin gösterileceği üniversiteye saldırdı

