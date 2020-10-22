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Azerbaycan ordusu, Nahçıvan'da Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusunun Nahçıvan'da Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdüğü bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 22.10.2020
Azerbaycan ordusu, Nahçıvan'da Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü

Bakü

Azerbaycan ordusunun Nahçıvan'da Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ermenistan'a ait bir İHA'nın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı Şerur ve Sederek illeri istikametinde keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

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