Vatandaşlar namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni doldurdu
Açılışının beşinci gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ziyaretleri devam ediyor. İkindi, akşam ve yatsı ezanıyla birlikte vatandaşlar, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni doldurdu.
İstanbul
Açılışının beşinci gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ziyaretleri devam ediyor.
İkindi, akşam ve yatsı ezanıyla birlikte vatandaşlar, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni doldurdu.
Bazı vatandaşlarsa Fatih Belediyesi ekipleri tarafından caminin önüne serilen hasırlarda namazlarını kıldı.
Ayasofya-i Kebir Camii'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise hatıra fotoğrafları çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.