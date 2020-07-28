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Türkiye, Ayasofya Camii

Vatandaşlar namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni doldurdu

Açılışının beşinci gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ziyaretleri devam ediyor. İkindi, akşam ve yatsı ezanıyla birlikte vatandaşlar, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni doldurdu.

Hikmet Faruk Başer   | 28.07.2020
Vatandaşlar namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni doldurdu Fotoğraf: Emrah Yorulmaz / AA

İstanbul

Açılışının beşinci gününde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşların ziyaretleri devam ediyor. 

                    

İkindi, akşam ve yatsı ezanıyla birlikte vatandaşlar, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni doldurdu.

Bazı vatandaşlarsa Fatih Belediyesi ekipleri tarafından caminin önüne serilen hasırlarda namazlarını kıldı.

Ayasofya-i Kebir Camii'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise hatıra fotoğrafları çekti.

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