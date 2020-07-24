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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılıyor
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Türkiye, Ayasofya Camii

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi fotoğraflı cuma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı.

Andaç Hongur   | 24.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi fotoğraflı cuma mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı.

Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabı üzerinden paylaşılan "Hayırlı Cumalar" mesajında, 86 yıl sonra bugün cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına yer verildi. 

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