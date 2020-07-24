Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi fotoğraflı cuma mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi fotoğrafıyla cuma mesajını paylaştı.
Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabı üzerinden paylaşılan "Hayırlı Cumalar" mesajında, 86 yıl sonra bugün cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin fotoğrafına yer verildi.
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Hayırlı Cumalar #AyasofyaCamii pic.twitter.com/nIgOCoAA0E— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) July 24, 2020