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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 yıl önce bugün zincirlerini kırdığımız Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 5. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Zafer Fatih Beyaz  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 yıl önce bugün zincirlerini kırdığımız Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedilerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak." ifadesine yer verdi.

Paylaşımda, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı da yer aldı.

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