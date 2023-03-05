Dolar
18.90
Euro
20.03
Altın
1,854.86
ETH/USDT
1,570.00
BTC/USDT
22,412.00
BIST 100
5,212.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Asrın felaketi

Yunanistan'dan deprem bölgesi için yardımlar sürüyor

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki sosyal yardımlaşma derneği ve arama kurtarma ekibi, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen afetzedeler için Ayvalık'a iki tırlık yardım malzemesi gönderdi.

Suat Salgın   | 05.03.2023
Yunanistan'dan deprem bölgesi için yardımlar sürüyor

Balikesir

Yunanistan'dan depremin ilk gününden itibaren bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek verilmesinin yanı sıra insani yardımlar da sürüyor.

Midilli Adası'ndaki Halandri Belediyesi'nin öncülüğünde Solidarity For All Yardım Derneği ve Yunanistan Arama Kurtarma Derneği Lesvos Şubesi, Deniz Hudut Kapısı'ndan Ayvalık'a giriş yaptı.

İki tır insani yardımla gelen Halandri Belediyesi Başkan Yardımcıları Elena Christouli ile Christina Maxxira, Solidarity For All Yardım Derneği yöneticileri Manolis Sazzis ve Georgos Sazdedakis'in yanı sıra Yunanistan Arama Kurtarma Derneği Lesvos Şube Başkanı Zoi Livalitou öncülüğündeki heyeti, Ayvalık Belediye Başkan Vekili Tülay Çankaya karşıladı.

Halandri Belediye Başkan Yardımcısı Elena Christouli Sniparski, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ege'de İletişim Derneği'nin de katkıda bulunduğu malzemelerin toplanılmasına Yunan halkının çok yoğun bir destek verdiği söyledi.

Türk-Yunan halklarının birbirine çok yakın olduğunu belirten Sazzis, "Şunu çok net bir şekilde gördük ki Yunanistan ve Midilli'deki okullarda veliler yardımlarını gönülden topluyorlar ve bu toplanan malzemeleri Türkiye'ye hangi organizasyonla gönderebiliriz diye birbirlerine soruyorlar. Yunan halkı olarak bu desteklerimiz sürecek." diye konuştu.

Livalitou ise depremler nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Livalitou, "Evsiz kalanların yaşadıkları çok zor yaşam koşulları var. Bu sebeple de bizler, orada zor koşullardaki dost Türk halkına destek verebilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Ayvalık Belediye Başkan Vekili Tülay Çankaya, Ege'nin her iki yakasındaki dostluğa büyük önem verdiklerini ifade ederek, yardımlar dolayısıyla Yunan halkına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, çadır, giysi, ilaç, hijyen ve dayanıklı gıda malzemelerinin yer aldığı koliler, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen'in tahsis ettiği iki tıra yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meteorolojiden deprem bölgesindeki iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İçişleri Bakanı Soylu'dan Bursaspor-Amedspor maçında açılan pankartlara ilişkin açıklama
Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 227 bin 27 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi
AYD, yayın yaptığı bina yıkılan yerel televizyon için konteyner stüdyo kurdu

Benzer haberler

Yunanistan'dan deprem bölgesi için yardımlar sürüyor

Yunanistan'dan deprem bölgesi için yardımlar sürüyor

Rus kadın doğum uzmanı deprem bölgesinde görev yapıyor

Elazığ depremini yaşayan sağlık personeli, Adıyaman'da "asrın felaketi"ne yakalandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'tan bu yana depremzedelere 23 milyon öğün yemek verildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'tan bu yana depremzedelere 23 milyon öğün yemek verildi
Depremde vatandaşlara sığınak olan halı sahada çocuklara psikososyal destek veriliyor

Depremde vatandaşlara sığınak olan halı sahada çocuklara psikososyal destek veriliyor
Farklı mesleklerden gönüllüler Hatay'da depremzedeler için seferber oldu

Farklı mesleklerden gönüllüler Hatay'da depremzedeler için seferber oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet