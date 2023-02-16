Dolar
18.85
Euro
20.10
Altın
1,828.70
ETH/USDT
1,678.00
BTC/USDT
24,412.00
BIST 100
4,987.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Yalova'dan deprem bölgesine 760 seyyar tuvalet ve banyo gönderildi

Yalova'da üretimi tamamlanan 760 adet konteyner tuvalet ve duş kabin afet bölgesine gönderildi.

Cem Mete Okur   | 16.02.2023
Yalova'dan deprem bölgesine 760 seyyar tuvalet ve banyo gönderildi

Yalova

Yalova Valiliği koordinasyonunda, Yalova Altınova Tersane Girişimcileri, Gemi İnşa Müteahhitleri Birlikteliği Mesleki Eğitim ve Dayanışma Derneği (GİMBİRDER), Eczacıbaşı, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ve Yalova Makine İhtisas OSB'nin katkılarıyla Yalova tersanelerinde ihtiyaç doğrultusunda 760 adet konteyner tuvalet duş kabin üretimi tamamlandı.

Seyyar tuvalet ve duş kabinleri, Yalova Valisi Muammer Erol'un koordinasyonunda afet bölgelerine sevk edilmeye başlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SASKİ, Adıyaman'da kurulacak konteyner kentin altyapı hatlarını yapacak
Suudi Arabistan'da depremzedeler için toplanan bağış 100 milyon doları geçti
Adıyaman'dan 2 yaşlı hasta ambulans helikopterle Diyarbakır'a getirildi
İnegöllü mobilyacılar ilçeye gelen depremzedeler için seferber oldu
Yalova'dan deprem bölgesine 760 seyyar tuvalet ve banyo gönderildi

Benzer haberler

Suudi Arabistan'da depremzedeler için toplanan bağış 100 milyon doları geçti

Suudi Arabistan'da depremzedeler için toplanan bağış 100 milyon doları geçti

Amasya'da meslek lisesi öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor

İstanbul'un şehir hastaneleri 1693 depremzedeye sağlık hizmeti sundu

İnegöllü mobilyacılar ilçeye gelen depremzedeler için seferber oldu

İnegöllü mobilyacılar ilçeye gelen depremzedeler için seferber oldu
Yalova'dan deprem bölgesine 760 seyyar tuvalet ve banyo gönderildi

Yalova'dan deprem bölgesine 760 seyyar tuvalet ve banyo gönderildi
Hatay ve Osmaniye'de deprem anının yeni görüntüleri

Hatay ve Osmaniye'de deprem anının yeni görüntüleri

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet