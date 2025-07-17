Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3,7 milyon lira ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova'da denize atık su deşarj ederek Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza uyguladı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Yalova'daki Beşiktaş Tersanesi'nden denize atık su deşarjını tespit etmesi üzerine ekiplerce bölgede denetim ve inceleme yapıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yapılan analizler sonrası Çevre Kanunu kapsamında Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza kesildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Marmara Denizi'ni kirleten tersaneye 3,7 milyon lira ceza— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 17, 2025
• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yalova’daki Beşiktaş Tersanesi’ni denetledi
• Tersanenin denize atık su deşarj ettiği tespit edildi
• Bölgede inceleme ve su analizleri yapıldı… pic.twitter.com/7PPRHjvUg3