İsrail saldırıları nedeniyle neredeyse hiç sağlam okulun kalmadığı ve Tel Aviv'in kısıtlamaları nedeniyle kırtasiye malzemelerine erişimde zorluk yaşanan Gazze Şeridi'nde yeni öğretim yılının ilk zili 19 Eylül'de çalacak.

İsrail saldırılarıyla neredeyse sağlam okulun kalmadığı Gazze'de yeni eğitim yılı 19 Eylül'de başlayacak İsrail saldırıları nedeniyle neredeyse hiç sağlam okulun kalmadığı ve Tel Aviv'in kısıtlamaları nedeniyle kırtasiye malzemelerine erişimde zorluk yaşanan Gazze Şeridi'nde yeni öğretim yılının ilk zili 19 Eylül'de çalacak.

İsrail'in Ekim 2023'te başlayan ve 2 yıldan fazla süren soykırım saldırılarında yerle bir olan Gazze'de, eğitim kurumları da ağır hasar aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Gazze'deki okulların yüzde 90'ı İsrail saldırılarında yıkıldı veya hasar gördü.

Ayrıca Gazze'deki yapıların büyük bölümünün İsrail saldırılarında yerle bir olması nedeniyle binlerce Filistinli ayakta kalan veya az hasarlı okullara sığındı.

Söz konusu şartlar altında Gazze'de 600 binden fazla Filistinli öğrenci yaklaşık 3 yıl sonra yeni ders yılına hazırlanıyor.

Kırtasiye malzemeleri, okul kıyafetleri hatta giyecek ayakkabı bulmanın bile zor olduğu Gazze'de Filistinli öğrenciler, 19 Eylül'de ders başı yapacak.

Filistinli öğrencileri birçok zorluk bekliyor

Eğitim yılı kısa bir süre sonra başlayacak olsa da Gazze'deki öğrencileri birçok problem bekliyor.

Bu sorunların başında eğitim verecek neredeyse okul kalmaması geliyor. İsrail saldırıları nedeniyle yerle bir olan Gazze'de ayakta kalan okul sayısı oldukça az.

Ayrıca bu okullara İsrail saldırıları nedeniyle evlerini kaybeden ve yerinden edilen binlerce Filistinli sığınmış durumda.

Okullarda eğitim başlayınca yerinden edilenlerin durumunun ne olacağı, bu Filistinlilerin söz konusu okulları boşaltıp boşaltamayacakları ise belirsizliğini koruyor.

İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle kırtasiye, okul kıyafeti gibi malzemelere ulaşmak oldukça zor. Pazarda olan malzemeler ise birçok öğrencinin ailesinin karşılayamayacağı fiyatlara satılıyor.

Okulların büyük bölümünün İsrail saldırılarında yok edilmesi nedeniyle Gazze'deki öğrencilerin büyük bölümünün eğitime derme çatma çadır okullarda başlaması bekleniyor.

Öte yandan, Gazze'deki Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in soykırım saldırıları altında yok olan okullar ve eğitim altyapısı, idari ve eğitim kadrolarındaki büyük eksiklikler ve daha birçok gerçekliğin göz önüne alınarak yeni eğitim yılının başlaması için 19 Eylül'ün belirlendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, aşırı sıcaklar, öğrencilerin çadırlar ve karavanlarda eğitim görmesi gibi teknik ve lojistik nedenlerden dolayı söz konusu tarihin belirlendiği ifade edildi.

Gerek Gazze Şeridi içinde gerekse yurt dışında bulunan ve örgün eğitime katılamayacak olanlar için sanal okullar oluşturularak uzaktan eğitim imkanı sağlanmaya çalışıldığı da vurgulandı.

İsrail, Gazze'de 13 bin 500 öğrenciyi öldürdü

İsrail saldırılarında 13 bin 500 öğrenci, 830 öğretmen ve eğitim çalışanı, 193 akademisyen ve araştırmacı hayatını kaybetti.

İsrail ordusu soykırımın başlamasından bu yana Gazze Şeridi’ndeki toplam okulların yüzde 80’ine tekabül eden 668 okul binasını doğrudan bombalarken 165 okul, üniversite ve eğitim kurumu tamamen, 392'si ise gördüğü tahribatla kısmen yıkıldı.

İsrail, Gazze Şeridi’nde yaklaşık yüzde 90 oranında bir yıkıma neden olurken bu yıkım, tesisleri, altyapıyı, hayati hizmetleri ve evleri hedef aldı ve yaklaşık 70 milyar dolar tutarında doğrudan zarara yol açtı.