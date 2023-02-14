Dolar
18.83
Euro
20.23
Altın
1,854.14
ETH/USDT
1,552.50
BTC/USDT
22,219.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ta Melike Hanım Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Adıyaman'da Merve Apartmanı'nın enkazından 77 yaşındaki Fatma Güngör, depremin 212. saatinde kurtarıldı - VTR
logo
insana dair, Asrın felaketi

Umre parasını bağışlayan Balıkesirli Mehmet Amca, deprem bölgesi için yardım çağrısında bulundu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ikamet eden ve umre için biriktirdiği parasını deprem bölgesine bağışlayan 74 yaşındaki Mehmet Çakırhan, vatandaşlara da depremzedeler için nakdi yardım çağrısı yaptı.

Murat Seyman   | 14.02.2023
Umre parasını bağışlayan Balıkesirli Mehmet Amca, deprem bölgesi için yardım çağrısında bulundu Fotoğraf: Murat Seyman/AA

Balıkesir

Yüreğil kırsal mahallesinde ikamet eden ve umre için biriktirdiği parasını asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde kullanılmak üzere Kızılay'a bağışlayan Çakırhan'ın bu davranışı, çok sayıda insanı duygulandırdı.

Çakırhan'ın duyarlı davranışından etkilenen birçok kişi, Mehmet amcayı umreye göndermek için iletişim kurarak teklifte bulundu.

Gelen teklifleri teşekkür ederek geri çeviren Mehmet Çakırhan, yardım yapmak isteyenlerin paralarını depremzedelere göndermesini istedi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da Çakırhan'ı ziyaret ederek, duyarlı davranışı dolayısıyla kendisine teşekkür etti.

Mehmet Çakırhan, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için çok üzüldüğünü söyledi.

Şu anda umreye gitmeyi düşünmediğini belirten Çakırhan, "Para vermek isteyenler deprem bölgesine göndersin. Beni arayan soranlardan Allah razı olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zamana karşı yaşam mücadelesini kazananlar
İsviçre'deki Türk toplumundan Türkiye'deki depremzedelere yardım
Adıyaman'da 77 yaşındaki kadın depremin 212. saatinde kurtarıldı
Malatya Valiliği: Depremde Malatya'da şu ana kadar 1386 kişi yaşamını yitirdi
BİM'den afet bölgesi için 100 milyon TL'lik ayni ve nakdi yardım

Benzer haberler

Umre parasını bağışlayan Balıkesirli Mehmet Amca, deprem bölgesi için yardım çağrısında bulundu

Umre parasını bağışlayan Balıkesirli Mehmet Amca, deprem bölgesi için yardım çağrısında bulundu

Sındırgılı Mehmet amca umre parasını depremzedelere bağışladı

Hatay'da iki kız kardeş 161 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Balıkesir'de meslek lisesinde üretilen sobalar depremzedelere gönderilecek

Balıkesir'de meslek lisesinde üretilen sobalar depremzedelere gönderilecek
Atalarının Mehmetçik için yaptığı "seferberlik çöreği"ni depremzedelere gönderiyorlar

Atalarının Mehmetçik için yaptığı "seferberlik çöreği"ni depremzedelere gönderiyorlar
Osmaniye'de 26 yaşındaki kişi 91 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Osmaniye'de 26 yaşındaki kişi 91 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet