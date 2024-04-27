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Sakarya'da üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün şarampole devrildiği kazada 12 kişi yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

İsmail Timur Çetintaş  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
Sakarya'da üniversite öğrencilerini taşıyan midibüsün şarampole devrildiği kazada 12 kişi yaralandı Fotoğraf: İsmail Timur Çetintaş/AA

Sakarya

Doğa yürüyüşü için ilçeye giden üniversite öğrencilerini taşıyan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 S 0579 plakalı midibüs, Eskiyayla mevkisinde freninin boşalması sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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