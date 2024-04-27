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Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında İstanbul'da "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da "Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleriyle Mücadele" gündem maddesiyle Güvenlik Toplantısı düzenlendiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 27.04.2024 - Güncelleme : 27.04.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında İstanbul'da "Güvenlik Toplantısı" düzenlendi

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bakan Yardımcımız, İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli Valilerimiz, Göç İdaresi Başkanımız, İstanbul İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla 'Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleriyle Mücadele' gündem maddesiyle Güvenlik Toplantımızı gerçekleştirdik. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

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