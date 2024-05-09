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İstanbul'un Anadolu Yakası'nda sis etkili oluyor

İstanbul'un Anadolu Yakası'nın bazı kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor.

Hamdi Dindirek  | 09.05.2024 - Güncelleme : 09.05.2024
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda sis etkili oluyor

İstanbul

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda kuzey bölgeler ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy kesimlerinde yoğunlaşan sis yer yer etkisini gösterdi.

Trafikte aksama yaşanmazken, sis nedeniyle bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 07.25 itibarıyla yüzde 45 olarak ölçüldü.

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