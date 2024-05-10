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MSB'den "bordo bereliler"e özel klip

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "bordo bereliler" olarak adlandırılan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli için özel klip hazırladı.

Aykut Karadağ  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
MSB'den "bordo bereliler"e özel klip

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, her türlü şartta görev yapan Özel Kuvvetler Komutanlığı askerlerinin ve faaliyetlerinin görüntülerine yer verildi.


Özel Kuvvetler Komutanlığı için özel olarak hazırlanan iki dakikalık "Zoru başarırlar, imkansız zaman alır. Onlar, Özel Kuvvetler Komutanlığı" başlıklı klipte, gerçeği aratmayan tatbikat görüntüleri dikkati çekti.

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