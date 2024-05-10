MSB'den "bordo bereliler"e özel klip
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "bordo bereliler" olarak adlandırılan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli için özel klip hazırladı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, her türlü şartta görev yapan Özel Kuvvetler Komutanlığı askerlerinin ve faaliyetlerinin görüntülerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.