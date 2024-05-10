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Bakan Işıkhan: Ülkemizi büyütme hedeflerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mart ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin, "Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı adımlarımızla ülkemizi büyütme hedeflerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Orhan Onur Gemici  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Bakan Işıkhan: Ülkemizi büyütme hedeflerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Ankara

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mart ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İstihdam sayısının mart ayında bir önceki aya göre 139 bin kişi, bir önceki yıla göre ise 1 milyon 372 bin kişi artarak 32 milyon 588 bin kişi ile tarihi zirvesini yenilediğini belirten Işıkhan, böylece istihdam oranının bir önceki aya göre 0,2 puan, bir önceki yıla göre ise 1,7 puan artarak yüzde 49,5 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Işıkhan, "Son 11 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre ise 1,4 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Gençlerde ise bu oran yüzde 15,1 ile son 12 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı adımlarımızla ülkemizi büyütme hedeflerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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