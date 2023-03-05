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Eğitim, Asrın felaketi

Türk öğretmen, BM'de depremzede öğrenciler için yardım çağrısında bulunacak

2014 yılında "Dünyanın en iyi 50 öğretmeni" arasına seçilen Samsunlu öğretmen Dilek Livaneli, Birleşmiş Milletler (BM) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü toplantısında depremzede öğrenciler için yardım çağrısında bulunacak.

İlyas Gün   | 05.03.2023
Türk öğretmen, BM'de depremzede öğrenciler için yardım çağrısında bulunacak Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Varkey Gems Vakfı Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi tarafından 2014 yılında "Dünyanın en iyi 50 öğretmeni" arasına seçilen Samsunlu öğretmen Dilek Livaneli, Birleşmiş Milletler (BM) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü toplantısında depremzede öğrenciler için yardım çağrısında bulunacak.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Kumköy İlköğretim Okulunda görevliyken 2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Mesleğinde Fark Yaratan Öğretmen", yine aynı yıl Varkey Gems Vakfı Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin belirlediği "Dünyanın en iyi 50 öğretmeni" arasında seçilen ilk Türk öğretmen olan ve çalışmalarına İngiltere'de devam eden Dilek Livaneli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde BM'ye konuşmacı olarak davet edildi.

Livaneli, AA muhabirine, BM'deki organizasyonda yer almanın onurunu yaşadığını söyledi.

"Kadınlar gününde ülkemi bir Türk kadını olarak dünyada temsil etmek çok büyük bir gurur." diyen Livaneli, yapacağı konuşmanın ana unsurunun deprem ve depremden etkilenen çocuklar olacağını vurguladı.

Livaneli, şunları dile getirdi:

"Tüm Türkiye'yi derinden sarsan depremi konuşma gündemime alarak özellikle depremden etkilenen öğrencilerin eğitimlerine yönelik de yardım çağrısı yapacağım. Eğitim beklemez. Benim alanım eğitim. Ben öğretmenim. Türk eğitim sisteminin yetiştirdiği bir kız öğrenciydim ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği bir Türk kadınıyım. Kendi hikayemi paylaşarak nice kız öğrencilerimizin hayatına nasıl dokunabiliriz? sorusuna çözüm önerileri sunacağım. Depremden etkilenen öğrencilerimiz önceliğimiz olacak."

Ayrıca Washington Türk Büyükelçiliği ve Chicago Türk Konsolosluğunda, depremden etkilenen kız öğrenciler için yapılacak burs yardımı organizasyonuna da konuşmacı olarak katılacağını aktaran Livaneli, "Son beş yıldır Bridge to Turkiye Fund'da gönüllü projeler gerçekleştiriyorum. İki yıl içinde gerçekleştireceğimiz tüm projeleri deprem bölgesindeki öğrencilerimizin eğitimine yönelik olacak." ifadesini kullandı.

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