Dolar
19.07
Euro
20.54
Altın
1,983.97
ETH/USDT
1,798.20
BTC/USDT
28,019.00
BIST 100
5,082.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Türk Kızılay Adıyaman'da günlük 65 bin sahur paketi dağıtıyor

Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedeler için her gün 65 bin sahur paketi dağıtıyor.

Cüneyt Çelik, Orhan Pehlül  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Türk Kızılay Adıyaman'da günlük 65 bin sahur paketi dağıtıyor Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından afetzedelerin yemek ihtiyacını karşılayan Türk Kızılay, ramazan ayında da iftar ve sahur için çalışma yürütüyor.

Adıyaman Üniversitesi yerleşkesindeki yemekhanede gönüllülerce hazırlanan sahur paketleri depremzedelere ulaştırılıyor. Sahur paketleri zeytin, reçel, pekmez, tahin helvası ile meyve suyu gibi yiyecek ve içeceklerden oluşuyor.

Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Müdürü İsmail Hakkı Duru, AA muhabirine, depremin ilk gününden beri sahada olduklarını ve faaliyetlerinin halen devam ettiğini söyledi.

Deprem bölgesinde birçok noktada gıda ihtiyacının giderilmesi için faaliyetler yaptıklarını belirten Duru, "Ramazan ayından önce de bu faaliyetlerimiz devam ediyordu. Beslenme faaliyetleri bizim koordinasyonumuzda. Depremin ilk gününden itibaren yaklaşık 60 STK ile Adıyaman genelinde 24 milyona yakın yemek dağıtıldı, halen de dağıtılıyor." dedi.

Sahurluk paketler 24 noktada dağıtılıyor

Adıyaman'da 24 bölgede sahurluk dağıttıklarını dile getiren Duru, kent merkezinin dışında Gölbaşı, Besni ve Tut ilçelerinde de çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Üniversite bölgesinde sahurluk malzemeleri hazırladıklarını anlatan Duru, "65 bin sahurluk paketin 24 noktada belediyelerimizle koordineli şekilde dağıtımları gerçekleştiriliyor. İftar yemeklerini verirken sahurluklarımızı da dağıtıyoruz." diye konuştu.

Duru, depremzedelerin sahurluk paketlerden memnun olduklarını, iftar ve sahur arasında da ikram araçlarının hizmet verdiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye bu yılın ilk 2 ayında yaklaşık 4 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı
Gümrük Muhafaza ekipleri art arda gerçekleştirdiği operasyonlarda 173,2 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
Türk bilim insanları Antarktika’da gelişen turizmin etkilerini araştırıyor
Ormanlarda gençleştirme ve rehabilitasyon seferberliği
Basın İlan Kurumunun görev alanındaki 362 gazete için uyum süresi 31 Mart'ta bitecek

Benzer haberler

İran'ın Hoy kentinde 5,6 büyüklüğündeki depremde 82 kişi yaralandı

İran'ın Hoy kentinde 5,6 büyüklüğündeki depremde 82 kişi yaralandı

Türk Kızılay Adıyaman'da günlük 65 bin sahur paketi dağıtıyor

Adıyaman'daki çadır kentte Mehmetçik ile depremzedeler sahur ve iftar sofrasını paylaşıyor

MÜSİAD'ın Elbistan'daki konteyner kent çalışmaları sürüyor

MÜSİAD'ın Elbistan'daki konteyner kent çalışmaları sürüyor
Fenerbahçe'nin depremzedeler için yardım seferberliği sürüyor

Fenerbahçe'nin depremzedeler için yardım seferberliği sürüyor
İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem

İran'ın Türkiye sınırında 5,6 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet