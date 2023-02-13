TMSF Başkanı ve Fon Kurulu üyeleri maaşlarını depremzedelere bağışladı
TMSF Başkanı ve Fon Kurulu üyeleri birer maaşlarını AFAD’a bağışlayarak TMSF çalışanlarının da katılacağı kampanyayı başlattılar.
İstanbul
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım için düzenlenen çalışmalara Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı ve Fon Kurulu üyeleri de birer maaşlarını bağışlayarak katıldı.
TMSF açıklamasına göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve yönetimindeki şirketlerin depremzedelere yönelik yardım çalışmaları devam ediyor.
TMSF Başkanı ve Fon Kurulu üyeleri de birer maaşlarını AFAD’a bağışlayarak TMSF çalışanlarının da katılacağı kampanyayı başlattılar.
Açıklamada, TMSF Fon Kurulu, yaraların el birliği ile biran evvel sarılması için azami gayret ve çaba içinde çalışmalara devam edileceğini belirterek, bütün TMSF çalışanlarını da imkanları nispetinde kampanyaya katkı vermeye davet etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.