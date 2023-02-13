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Ekonomi, Asrın felaketi

TMSF Başkanı ve Fon Kurulu üyeleri maaşlarını depremzedelere bağışladı

TMSF Başkanı ve Fon Kurulu üyeleri birer maaşlarını AFAD’a bağışlayarak TMSF çalışanlarının da katılacağı kampanyayı başlattılar.

Yunus Türk   | 13.02.2023
TMSF Başkanı ve Fon Kurulu üyeleri maaşlarını depremzedelere bağışladı

İstanbul

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım için düzenlenen çalışmalara Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı ve Fon Kurulu üyeleri de birer maaşlarını bağışlayarak katıldı.

TMSF açıklamasına göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve yönetimindeki şirketlerin depremzedelere yönelik yardım çalışmaları devam ediyor.

TMSF Başkanı ve Fon Kurulu üyeleri de birer maaşlarını AFAD’a bağışlayarak TMSF çalışanlarının da katılacağı kampanyayı başlattılar.

Açıklamada, TMSF Fon Kurulu, yaraların el birliği ile biran evvel sarılması için azami gayret ve çaba içinde çalışmalara devam edileceğini belirterek, bütün TMSF çalışanlarını da imkanları nispetinde kampanyaya katkı vermeye davet etti.

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