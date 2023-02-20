Tekirdağ'da şehir hastanesinde yaralı depremzedelerin tedavileri sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Tekirdağ'a gelen depremzedelerin tedavileri, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.
Tekirdağ
Tekirdağ Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da 26 depremzedenin tedavisinin sürdüğünü söyledi.
Tedavi gören depremzedelerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kalkan, şehir hastanelerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin yaralarının sarılmasında önemli rol oynadığının altını çizdi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinden 2,5 yaşındaki oğlunun tedavisi için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne gelen afetzede İrfan Tepe de hastane çalışanlarına teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.