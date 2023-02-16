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Gündem, Asrın felaketi

Suudi Arabistan'da depremzedeler için toplanan bağış 100 milyon doları geçti

Suudi Arabistan'da Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 7 Şubat'ta başlatılan ve hala devam etmekte olan yardım kampanyasında şu ana kadar 376 milyon 383 bin 497 riyal (100 milyon 239 bin dolar) toplandı.

Mahmut Geldi   | 16.02.2023
Suudi Arabistan'da depremzedeler için toplanan bağış 100 milyon doları geçti

İstanbul

Suudi Arabistan kamu kurumu Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi, Kral Selman bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın direktifleri doğrultusunda 7 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi'ne ait Sahem Platformu üzerinden "Katkılarınız Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerin acılarını hafifletiyor" temasıyla devam eden yardım kampanyasında toplanan meblağ 376 milyon 383 bin 497 riyale (100 milyon 239 bin dolar) ulaştı.

Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi Başkanı Abdullah bin Abdülaziz er-Rabia, 14 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine 3 bin konteyner ev gönderileceğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan ayrıca şu ana kadar Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören afetzedelere destek vermek amacıyla Türkiye ve Suriye'ye 11 yardım uçağı gönderdi.

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