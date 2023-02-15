Şirketler, deprem bölgesindeki yaraları AFAD ile sarmaya devam ediyor
Türkiye İş Bankası, deprem bölgesinde hayatını kaybeden müşterilerinin bireysel kredi borçlarını silme kararı alırken, AFAD'a 1 milyar lira bağış yapacağını, inşa edilecek deprem konutları için de 1 milyar 750 milyon lira destek vereceğini duyurdu.
İstanbul
Şirketler, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, AFAD'a bölge için nakdi yardım yapmayı sürdürüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliğine Türkiye'nin önde gelen şirketleri de katıldı.
Şirketler, arama-kurtarma başta olmak üzere, gıda, barınma, tekstil, iletişim, iş makinesi, sağlık ekipmanı ve akaryakıt tedariki gibi başlıklarda yaptıkları ayni yardımların yanı sıra nakdi desteklerle de depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu.
Şirketlerin oluşabilecek ihtiyaçlar için yaptıkları yardımlara her gün yenileri eklenirken, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) başta olmak üzere STK'ler aracılığıyla yapılan bağışlar da gün geçtikçe artıyor.
Türkiye İş Bankası'ndan AFAD'a 1 milyar lira bağış
Bu çerçevede Türkiye İş Bankası, deprem bölgesinde hayatını kaybeden müşterilerinin bireysel kredi borçlarını silme kararı alırken, AFAD'a 1 milyar lira bağış yapacağını, inşa edilecek deprem konutları için de 1 milyar 750 milyon lira destek vereceğini duyurdu.
İş Yatırım Menkul Değerler AŞ, 55 milyon TL tutarında bağış yapılmasına karar verdiğini bildirdi.
Anadolu Sigorta, AFAD'a 10 milyon TL tutarında bağış yapılmasına karar verdiğini, yine Anadolu Hayat Emeklilik AŞ de AFAD üzerinden 10 milyon TL tutarında bağış yapacağını açıkladı.
TSKB'den 55 milyon TL bağış
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), deprem bölgesine 55 milyon TL bağış yapılmasına karar verdi.
Selçuk Ecza Deposu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle AFAD'a 10 milyon TL nakdi bağışta bulunacağını, T3 Vakfı afet bölgelerindeki yaraların sarılmasına destek olmak amacıyla 10 milyon TL'lik nakdi yardım yapacağını, Rus petrol şirketi Lukoil yine 10 milyon liralık nakdi bağışı AFAD üzerinden bölgeye göndereceğini açıkladı.
Baykar'dan AFAD'a 550 milyon lira, Cengiz Holding'den 400 milyon lira bağış
"Asrın felaketi" dolayısıyla AFAD'a daha önce de Baykar 550 milyon lira, Cengiz Holding 400 milyon lira, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve TMSF yönetimindeki şirketler de 102 milyon lira, Samsung 1,5 milyon dolar, Akfen Holding 10 milyon lira ve Borusan Grubu da ilk etapta AFAD’a 10 milyon liralık bağış yaptığını açıklamıştı.
Bu arada, AFAD koordinasyonuyla başlatılan Deprem Yardımlaşma Seferberliği de yoğun destekle sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.