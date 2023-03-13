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Yaşam, Asrın felaketi

Şanlıurfa'da depremde hasar gören tarihi camiler onarılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hasar gören tarihi camilerde başlatılan çalışmalar sürüyor.

Cuma Sarı  | 13.03.2023 - Güncelleme : 13.03.2023
Şanlıurfa'da depremde hasar gören tarihi camiler onarılıyor Fotoğraf: Cuma Sarı/AA

Şanlıurfa

Hasar alan çok sayıda binanın yanı sıra kentteki cami minareleri de zarar gördü. Bazı cami minareleri belediye ekiplerince kontrollü olarak yıkıldı.

Tarihi özelliği olan camilerde ise Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, hasar tespitinde bulunup uygulanabilecek projelere ilişkin çalışma yürüttü.

Ekiplerin proje çalışmalarının ardından Karakeçi, Hayriye ve Sulu cami minarelerinde restorasyona başlandı.

Vinç yardımıyla çalışan restorasyon ekipleri, minarelerdeki taşları numaralandırarak muhafaza altına alıyor.

Şantiye Şefi Ömer Bel, AA muhabirine, hasar tespitinin tamamlandığı camilerde ekiplerin çalışmaya başladığını söyledi.

Titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Bel, "Deprem nedeniyle zarar gören minarelerde restorasyon çalışmalarına başladık. Restore öncesi minarelerimizi inceleyerek hasar olan noktaları tespit ediyoruz. Ekibimizle birlikte vinç yardımıyla taşları indiriyor, numaralandırıyor ve koruma altına alıyoruz. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzün uygun gördüğü bir tarihte minareleri tekrardan aslına uygun olarak restore edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yıllardır Karakeçi camisine namaz kılmak için geldiğini söyleyen ilçe sakini Cevdet Ökenek ise caminin depremden zarar görmesi nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Caminin bir an önce ibadete açılmasını isteyen Ökenek, böyle bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

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