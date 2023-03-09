Dolar
18.95
Euro
20.02
Altın
1,813.72
ETH/USDT
1,538.10
BTC/USDT
21,730.00
BIST 100
5,438.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Asrın felaketi

Pakistan'dan Türkiye'ye 8 bin 200 kışlık çadır taşıyan ikinci gemi yola çıktı

Pakistan’dan Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye'ye 8 bin 200 kışlık çadır taşıyan ikinci gemi yola çıktı.

Muhammet Nazım Taşcı  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Pakistan'dan Türkiye'ye 8 bin 200 kışlık çadır taşıyan ikinci gemi yola çıktı

İslamabad

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansından (NDMA) yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Suriye'ye ulaştırılmak üzere 65 konteynere yüklü 1221 ton yardım malzemesi taşıyan sivil kargo gemisi, Karaçi’den ayrıldı.

İçerisinde 8 bin 200 kışlık çadır bulunan 41 konteyner Türkiye’ye, 24 konteynerdeki 15 bin gıda kolisi de Suriye’ye ulaştırılacak.

Sivil kargo gemisinin 23-24 Mart'ta Mersin Limanı’na ulaşması bekleniyor.

NDMA, Türkiye'deki depremzedelere yardım taşınması amacıyla yakın zamanda charter kargo uçak seferleri de başlatacak.

Türkiye’deki afetzedeler için 1000 ton yardım taşıyan Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait ilk gemi, 28 Şubat'ta Karaçi’den yola çıkmıştı.

Pakistan, Türkiye’ye kara ve hava yoluyla 7 bin kışlık çadır, 33 binden fazla battaniye göndermişti.

Ayrıca, Al Khidmat Vakfı, Edhi Vakfı, Beytüsselam Refah Vakfı, Sailani Refah Vakfı ve Pakistan Kızılayı da Türkiye’de çeşitli yardım faaliyetleri yürütüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Tarım ve orman alanlarında düzenlemeler içeren kanun teklifinin 11 maddesi kabul edildi
'Kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla kira yardımını İstanbul'da 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz'

Benzer haberler

Pakistan'dan Türkiye'ye 8 bin 200 kışlık çadır taşıyan ikinci gemi yola çıktı

Pakistan'dan Türkiye'ye 8 bin 200 kışlık çadır taşıyan ikinci gemi yola çıktı

Marmara Denizi'nde 3,9 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

'Kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla kira yardımını İstanbul'da 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz'

'Kentsel dönüşümü desteklemek amacıyla kira yardımını İstanbul'da 3 bin 500 liraya çıkarıyoruz'
Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin kooperatif yönetim kurulu başkanı tutuklandı

Adıyaman'da depremde yıkılan sitenin kooperatif yönetim kurulu başkanı tutuklandı
Kahramanmaraşlı depremzede genç ve çocuklar için İyilik Kupası etkinliği

Kahramanmaraşlı depremzede genç ve çocuklar için İyilik Kupası etkinliği

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet