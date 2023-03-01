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Dünya, Asrın felaketi

Pakistan, ekonomik zorluğa rağmen depremzedeler için destek kararlılığını yineledi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ekonomik zorluğa rağmen, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Türkiye ve Suriye’deki afetzedelere yardım kararlılığını yineledi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 01.03.2023
Pakistan, ekonomik zorluğa rağmen depremzedeler için destek kararlılığını yineledi Fotoğraf: Yousuf Khan/AA

İslamabad

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Şerif, başkent İslamabad’da Türkiye’den dönen arama kurtarma ekibiyle bir araya geldi.

Şerif, burada yaptığı açıklamada, ekonomik zorluğa rağmen depremler sebebiyle Türkiye ve Suriye’deki afetzedelere yardım konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Pakistan ve Türkiye’nin adeta iki bedendeki tek ruh olduğunu belirten Şerif, "(Arama kurtarma ekibi) Siz bu uzun süreli ilişkiyi, depremzedelere yaptığınız övgüye layık hizmetle sağlamlaştırdınız." dedi.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansının (NDMA) depremzedelere yönelik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Şerif, hükümetin Türkiye için kış şartlarına uygun 50 bin çadır sipariş verdiğini kaydetti.

Türkiye’deki afetzedeler için 1000 ton yardım taşıyan Pakistan Deniz Kuvvetlerine ait ilk gemi, dün Karaçi’den yola çıkmıştı.

Pakistan, Türkiye’ye kara ve hava yolu aracılığıyla 7 bin kışlık çadır, 33 binden fazla battaniye göndermişti. Gelecek iki hafta içerisinde de 4 bin kışlık çadırın hava yoluyla Türkiye’ye gönderilmesi planlanıyor.

Ayrıca, Al Khidmat Vakfı, Edhi Vakfı, Beytüsselam Refah Vakfı, Sailani Refah Vakfı ve Pakistan Kızılayı da Türkiye’de çeşitli yardım faaliyetleri yürütüyor.

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