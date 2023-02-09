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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’daki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan kişi, 89 saat sonra sağ çıkarıldı.-VTR-
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Dünya, Asrın felaketi

Pakistan Başbakanı Şerif: İki devlet tek millet olarak Türk kardeşlerimizin yanındayız

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kahramanmaraş merkezli depremleri "yüzyılın en büyük depremi" olarak nitelendirerek, "İki devlet tek millet olarak yaşayan bizler her zaman Türk kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 09.02.2023
Pakistan Başbakanı Şerif: İki devlet tek millet olarak Türk kardeşlerimizin yanındayız

İslamabad

Başbakan Şerif, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 şehri etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin Twitter’dan Türkçe açıklama yaptı.

Paylaşımında Türkiye'ye destek mesajı veren Şerif, "Hükümetimiz, Türkiye için devam eden kurtarma ve yardım çalışmalarını ülke çapında bir kampanyaya dönüştürmeye karar vermiştir. İş dünyasının, din alimlerinin ve eğitim kurumlarının desteğini alacağız. Pakistan bu zor anlarında Türkiye'nin yanında olmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Şerif, görüştüğü eyalet başbakanlarından Türkiye’deki depremzedeler için başlatılan ulusal yardım kampanyasına sahip çıkmalarını istediğini belirterek, "Bu, yüzyılın en büyük depremi. İki devlet tek millet olarak yaşayan bizler her zaman Türk kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

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