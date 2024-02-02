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Gündem, Asrın felaketi

Osmaniye'de depremde 42 kişinin öldüğü apartmanda "nehir kumu" kullanılmış

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki afette 42 kişinin öldüğü 12 katlı apartmanın yıkılmasına ilişkin sitenin müteahhidi ile fenni mesulü 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Muzaffer Çağlıyaner  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Osmaniye'de depremde 42 kişinin öldüğü apartmanda "nehir kumu" kullanılmış

Osmaniye

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki afette 42 kişinin öldüğü 12 katlı apartmanın yıkılmasına ilişkin sitenin müteahhidi ile fenni mesulü 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan, 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı Esenevler Mahallesi'ndeki 12 katlı Çomu Plaza A Blok Apartmanı'nın müteahhidi Hüner A. (79) ve fenni mesulü Mehmet T. (70) hakkında Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Osmaniye 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, binanın beton kalitesinin iyi olmadığının gözlendiği, karot alımı sırasında beton içerisinde beton teknolojisine uymayan ve zayıflık teşkil edebilecek yabancı maddelerin olduğu belirtildi.

Raporda, karot işlemi sırasında karot suyuyla çamurun da aktığı, dolayısıyla betonarme elemanların betonunda yabancı maddelerin, özellikle ince malzemenin fazlaca bulunduğunun görüldüğü bildirildi.

A Blok binasının, projelendirme ve malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapı denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkıldığı görüşüne varıldığı anlatılan raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"Binanın statik hesabında etriye hesaplarının, bindirme boylarının, döşeme ve taşıyıcı sistemin, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik-1975 hükümlerine uygun olmaması nedeniyle statik proje müellifinin ve statik betonarme projeye onay veren mercilerin, mevcut beton mukavemetinin statik projede öngörülen beton sınıfı ve donatı koşullarını sağlamaması nedeniyle yapının fenni mesulünün ve müteahhidinin sorumlu olduğu görüş ve kanaatlerine ulaşılmıştır."

"Eksik malzeme kullanılmış olsaydı B Blok da yıkılırdı" savunması

İddianamede ifadesine yer verilen binanın fenni mesulü Mehmet T, projede belirtilen ölçüleri, demir ve betonları uygulamak ve uygulandığını kontrol etmekle sorumlu olduğunu belirterek, o yılların en üst tekniğini kullanarak binayı yaptığını savundu.

İnşaatın yapıldığı 1993'te hazır beton bulunmadığını, Ceyhan Nehri'nden getirilen malzemeler ve betonyer kullanılıp beton döküldüğünü kaydeden Mehmet T, inşa aşamasında kendisinin sürekli çalışanların başında durduğunu anlattı.

Mehmet T, binanın yapımında eksik malzeme kullanılmadığını öne sürerek, böyle bir durumda ayakta kalan B blokun da yıkılması gerektiğini ifade etti.

Müteahhit Hüner A. ve fenni mesul Mehmet T'nin "mevzuata ve yapı tekniğine aykırı şekilde çalışma gerçekleştirdikleri" gerekçesiyle apartmandaki ölüm ve yaralanmalardan sorumlu olduğu belirtilen iddianamede, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmaları istendi.

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