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Gündem, Asrın felaketi

NATO'nun Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı, yardım çalışmalarını yerinde görmek için Adana'ya geldi

NATO'nun Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı Amiral Stuart Munsch, Türkiye'deki depremin vurduğu bölgeleri ziyaret etmek ve yardım çalışmalarını yerinde görmek için Adana'daki İncirlik Hava Üssü'ne geldi.

Nuri Aydın   | 24.02.2023
NATO'nun Napoli Müşterek Kuvvet Komutanı, yardım çalışmalarını yerinde görmek için Adana'ya geldi

Ankara

Komutanlık, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NATO ve ABD ekipleri ile yardım çabalarını gözlemlemek ve değerlendirmek için Amiral Munsch'un İncirlik ziyareti NATO ve ABD'nin Türkiye'ye hava yoluyla çadır ve yardım malzemelerini taşıma çalışmalarına odaklanarak başladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Munsch'un, sahadaki hazırlığı ve NATO'nun Türkiye'ye ilk sevkiyatının gelişini yerinde görmek için depremin vurduğu, Hatay'ın İskenderun ilçesine gideceği kaydedildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki, 11 ili etkileyen depremlerin ardından 9 binden fazla uluslararası arama kurtarma personeli Türkiye'ye gelmişti.

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