Dolar
41.80
Euro
48.47
Altın
4,081.66
ETH/USDT
4,145.40
BTC/USDT
114,800.00
BIST 100
10,656.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mısır’da düzenlenecek Barış Zirvesi'ne katılacak liderler, Şarm el-Şeyh kentine geliyor
logo
Yaşam

Tiyatro hayalinin peşinden koşan girişimci çocukları dijital dekorlu sahneyle tanıştırıyor

Adana'da çocuk tiyatrosu kurucusu Gülsemin Gültekin, oyunlarda sahne geçişlerini kolaylaştırmak ve daha iyi görsel efekt sunmak amacıyla geleneksel dekor ürünlerinin yerine dijital ekranları kullanıyor.

Beyza Kaynarpunar  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Tiyatro hayalinin peşinden koşan girişimci çocukları dijital dekorlu sahneyle tanıştırıyor Fotoğraf: Beyza Kaynarpunar/AA

Adana

Adana'da bankacılığı bırakıp çocuk tiyatrosu kuran girişimci 49 yaşındaki Gülsemin Gültekin, geleneksel dekor uygulamalarının yerine LED ekranlar kullandığı sahnesinde oyunları seyirciyle buluşturuyor.

Kentte bir bankada bölge yöneticiliği yapan Gültekin, çocukluk hayali tiyatroculuğu gerçeğe dönüştürmek için 2017'de istifa edip oyunculuk eğitimi aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aynı yıl kurduğu çocuk tiyatrosunun genel sanat yönetmenliğini üstlenen Gültekin, oyunlarda sahne geçişlerini kolaylaştırmak ve daha iyi görsel efekt sunmak amacıyla hazırladığı projeyi Çukurova Kalınma Ajansına (ÇKA) sundu.

Gültekin, ÇKA ve Dünya Bankası işbirliğinde yürütülen Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi'nden aldığı destekle sahne dekorunda LED ekranlar kullanmaya başladı.

Bilgisayar programlarıyla hazırladığı arka planları sahnedeki panellere yansıtan Gültekin, farklı tiyatro oyunlarında dekor değişimini dijitalleştirerek hazırlık sürecini kısalttı.

Gültekin öncülüğündeki 6 oyuncu, 2 teknik personel ve bir organizatörün görev aldığı ekip, dijital arka planlı sahnede çocuklar için çeşitli tiyatro oyunları organize ediyor.

"Tiyatroya nasıl yenilik getirebilirim düşüncesiyle yola çıktım"

Tiyatronun kurucusu Gülsemin Gültekin, AA muhabirine, dijital çağa ayak uydurmak için teknolojiyi tiyatroyla buluşturduğunu söyledi.

Uygulamanın, tiyatro oyunlarını daha akıcı hale getirdiğini dile getiren Gültekin, şöyle konuştu:

"Her oyuna göre dekor üretmek ve depolama alanı yetersizliği gibi sorunlar yaşıyorduk. Dekor üretmek için kesmek, boyamak ve büyük emek gerekiyordu. Bir oyunun sahne dekorunu hazırlamak yaklaşık 10 günümüzü alıyordu. Şu anda oyun değiştirmek istediğimde ertesi gün geçiş yapabiliyorum. Panellerin en büyük avantajı bu oldu."

Gültekin, LED ekranlarla oyunlardaki görsel zenginliğin arttığını, bunun da çocukların ilgisini çektiğini belirtti.

Tiyatroya yenilik kazandırdığı için mutlu olduğunu aktaran Gültekin, şunları kaydetti:

"Çocuklardan çok güzel yanıtlar alıyoruz. Sahnenin ilk perdesi açıldığında oyun görsellerini gördükleri zaman olumlu tepki gösteriyorlar. Oyunun içerisinde sürekli değişen arka planlarımız var. Örneğin bir odaya ya da şehre gitmek istersek gidebiliyoruz, panellerimizin üzerinde kelebekler uçabiliyor. Böylece canlı ve çocukların dikkatini çeken tiyatro uygulaması olmuş oldu. Şu anda oyunlarımızı aktif yürütüyor olmanın büyük gururu var. Bunu başarmış olmak çok güzel ve keyifli. Çocukları, oyunları izlerken mutlu görmek beni ayrıca mutlu ediyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da 1216 depremzede aile "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında yapılan evlerine yerleşti
Bayğaralar suç örgütüne yönelik operasyonlarda 106 şüpheli yakalandı
AFAD yayınladığı videolarla "doğru bilinen yanlış" konulara dikkati çekiyor
Edirne-Kırklareli arasındaki "melodili yol"dan geçenler Mehter Marşı eşliğinde yolculuk yapıyor
Yurtta birçok ilde kar etkili oldu

Benzer haberler

Tiyatro hayalinin peşinden koşan girişimci çocukları dijital dekorlu sahneyle tanıştırıyor

Tiyatro hayalinin peşinden koşan girişimci çocukları dijital dekorlu sahneyle tanıştırıyor

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İzmirli girişimciler saniyeler içinde mekan tasarımı yapabilen mobil uygulama geliştirdi

Günün her saati yemekle yaşayan şehir: Adana

Günün her saati yemekle yaşayan şehir: Adana
Türkiye Innovation Week'te girişim ve inovasyon ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Innovation Week'te girişim ve inovasyon ödülleri sahiplerini buldu
Adana'da taksi sürücüsü aracında dünyaya gelen bebekle buluştu

Adana'da taksi sürücüsü aracında dünyaya gelen bebekle buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet