logo
Kültür

Günün her saati yemekle yaşayan şehir: Adana

Türkiye'nin önemli gastronomi merkezlerinden biri olan Adana'da, günün ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu 24 saat devam ediyor.

Koray Kılıç  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
Günün her saati yemekle yaşayan şehir: Adana Fotoğraf: Koray Kılıç/AA

Adana

Tescilli kebabından ciğere, mumbar ve şırdandan halka tatlısı ve şalgama kadar Adana, lezzet tutkunlarına günün her saati yemek yiyebilme imkanı sunuyor.

Günün ilk ışıklarıyla tarihi Kazancılar Çarşısı'ndaki "Ciğerciler Sokağı" olarak anılan caddede mangalların dumanları tütmeye başlıyor.

Kentin yanı sıra dışarıdan gelen misafirler, caddeye konulan masalarda kahvaltılarını ciğer kebapla yapıyor.

Kahvaltıda ciğer yemek istemeyenlerin tercihi ise peynir ve soğanın yufkayla buluşturulmasıyla hazırlanan sıkma ya da kaşarla yapılan börek oluyor.

Erkek kuzu etinin zırhla çekilerek elde edildiği tescilli Adana kebabı da mangalların sönmediği kentte günün her saati şehrin dört bir yanındaki restoranlarda yenebiliyor.

Şırdan ve mumbar tezgahları gece açılıyor

Gece geç saatlerde ise lezzet tutkunlarının adresi kentin çok sayıda noktasında bulunan mumbar ve şırdan tezgahları oluyor.

Kentin coğrafi işaret tescilli sokak lezzeti şırdan, kuzunun midesindeki dört bölümden biri olan şırdanın haşlanıp içerisine yağlı, salçalı ve baharatlı pirincin doldurulup dikilmesiyle hazırlanıyor.

Pirinç, bulgur, kıyma ve çeşitli baharatların karışımıyla hazırlanan iç malzemenin bağırsağa doldurulmasıyla hazırlanan mumbar da gece geç saatlerde tercih edilen lezzetler arasında yer alıyor.

Adanalılar ve kente gelen misafirler bu lezzetlerin yanı sıra halka tatlısı gibi pek çok lezzeti günün hemen her saati tatma imkanı buluyor.

"Adana kebabı günün her saati tüketiliyor"

İşletmeci Cihangir Korkmaz, AA muhabirine, Adanalıların yemek konusunda şanslı olduğunu söyledi.

Adana için kebabın vazgeçilmez olduğunu belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Sabah kahvaltıda ciğerle başlar, öğlen kebap yeriz. Öğleden sonra tatlı yer, akşamında şırdanla devam ederiz. Gün bizde 24 saat sürer. Kebap aşkı hiçbir zaman bitmez. Özellikle şehir dışından gelenlerde gece saatlerinde 'Ben ne yiyeceğim?' kaygısı asla olmasın. Adana kebabı öyle bir lezzet ki günün her saati tüketiliyor."

Müşterilerden Yasemin Dağtekin de Adana'nın hemen her saati yemekle yaşayan bir şehir olduğunu belirtti.

Kentte sabah menülerinde ciğer, akşam şırdan ve mumbarın olduğunu anlatan Dağtekin, "Adana kebabı ise günün her saati var. Adana dışından gelen misafirlerimizi direkt kebap yemeye getiriyor, gece merak ettikleri için şırdana götürüyoruz ve çok beğeniyorlar." dedi.

"Bu lezzet sadece geceleri tüketiliyor"

Şırdancı Yiğit Hüseyin Sudun, işletmelerinde yoğunluğun gece yarısından sonra başladığını dile getirdi.

Tescilli lezzet şırdanın gece tüketilmesinin bir kültür haline geldiğini anlatan Sudun, "Bu lezzet sadece geceleri tüketiliyor. Gündüz pek tercih edilmiyor, akşam 21.00 ila 03.00 arası yoğunluk oluyor. Geceye alternatif olmuş bir lezzet. Adana'da 24 saat yemek yiyebileceğiniz her türden yer var." diye konuştu.

Sercan Yıldız da İstanbul'da yaşadığını ve kente her geldiğinde mutlaka şırdancıya uğradığını dile getirdi.

İşletme sahibi Gül Kıstak da kentin önemli lezzetlerinden biri olan ciğer kebabının günün ilk ışıklarından gece yarısına kadar tercih edilen önemli lezzetlerden olduğunu belirtti.

Alican Malik, Londra'da yaşadığını Adana'ya her geldiğinde mutlaka ciğerden kebaba, şırdandan mumbara bütün lezzetleri tattığını söyledi.

