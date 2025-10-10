Dolar
41.83
Euro
48.42
Altın
3,991.81
ETH/USDT
4,329.10
BTC/USDT
121,441.00
BIST 100
10,733.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından bölgedeki son duruma ilişkin Gazze Şeridi'ni gören Sderot’tan yayındayız. Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından son duruma ilişkin Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim Koridoru'ndan yayındayız. Gazze’de yürürlüğe giren ateşkesin ardından Filistinliler güneyden kuzeye gitmek için Reşid Caddesi'nde yoğunluk oluşturdu.
logo
Yaşam

Adana'da taksi sürücüsü aracında dünyaya gelen bebekle buluştu

Adanalı taksici Samet Aygün, aracında sağlıklı şekilde doğan bebekle bir araya geldi.

Yakup Sağlam  | 10.10.2025 - Güncelleme : 10.10.2025
Adana'da taksi sürücüsü aracında dünyaya gelen bebekle buluştu Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Adana

Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Azhar Ahbar'ın 3 Ekim'de doğum sancısı tuttu.

Sancılarının artması üzerine eşi, bölgedeki taksi durağını arayarak araç çağırdı.

Duraktan yönlendirilen taksici Samet Aygün (30), hamile kadını hastaneye götürmek üzere yola çıktı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yolculuk sırasında sancıları şiddetlenen anne, hastaneye ulaşamadan bebeğini takside dünyaya getirdi.

Bebeğin göbek kordonu, hastane önüne ulaşıldığında sağlık ekiplerince araçta kesildi.

Hastanede yapılan kontrollerin ardından bir süre gözetim altında tutulan anne ile Bilal ismi verilen bebek daha sonra taburcu edildi.

Taksici Aygün, aracında dünyaya gelen Bilal bebek ve ailesini ziyaret etti.

"Doğum anında bebeğim için çok korktum"

Anne Azhar Ahbar, AA muhabirine, 4'üncü evladını kısa süre önce kucağına aldığını söyledi.

Sancılarının bir anda artmasıyla hastaneye yetişemeden bebeğini takside dünyaya getirdiğini anlatan Ahbar, o anlarda çok korktuğunu belirtti.

Ahbar, takside yaşadığı o anları unutamadığını ifade ederek, "Doğum anında bebeğim için çok korktum. Taksiciye teşekkür ederim. Bebeğim dünyaya geldiği için çok mutluyum." dedi.

Baba Muhammed Ahbar da doğum anında yaşadığı heyecanı unutamayacağını belirtti.

Taksiye bindiklerinden kısa süre sonra doğumun gerçekleştiğini anlatan Ahbar, şöyle konuştu:

"Ben iş yerindeyken eşim beni arayıp durumu anlattı. Hemen taksiciyi aradım ve birlikte eve gittik. Evden henüz 100-150 metre uzaklaşmıştık ki bebek doğdu. Taksici bizi çok hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırdı. Hastaneye vardığımızda hemşireler hemen yardım etti. Hem çok şaşırdım hem de çok mutlu oldum. Taksiciden Allah razı olsun. Bizden artık para almayacağı için mutlu olduk."

"Hem biz hem de aile çok mutluyuz"

Taksi şoförü Samet Aygün de meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını ifade etti.

Doğumu aracında gerçekleşen Bilal bebeği sık sık ziyaret edeceğini ve bundan sonra da aileden taksi ücreti almayacağını belirten Aygün, şunları kaydetti:

"Çok şükür hem bebek hem de annenin durumu iyi. Hem biz hem de aile çok mutluyuz. Maşallah, bebek gerçekten çok güzel. Yolda giderken babası, bebeğe 'Yesen' ismini koyacaklarını söylemişti. Ancak o telaşla karıştırmış, meğer bebeğin adı Bilal olacakmış. Bebeğe mutlu ve sağlıklı uzun bir ömür diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars'ta hava erken soğuduğu için toprak donmadan patatesler el birliğiyle hasat ediliyor
Bursa'da 6 gün planlı su kesintisi uygulanacak
Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi İnan, Basra kentinin Türkiye için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi
THY ile Cezayir Hava Yolları arasında işbirliği anlaşması
MSB: Barışın tesisi ve korunmasında tecrübe sahibi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her türlü göreve hazırdır

Benzer haberler

Adana'da taksi sürücüsü aracında dünyaya gelen bebekle buluştu

Adana'da taksi sürücüsü aracında dünyaya gelen bebekle buluştu

Adana'da fırtına nedeniyle uçan okulun çatısı park halindeki araçlara zarar verdi

Başarılı judocu, hayallerine annesinden nakledilen kasla ulaşacak

Para atletizmci Fatih Kamuz kanseri atlatıp şampiyonalara katılmak istiyor

Para atletizmci Fatih Kamuz kanseri atlatıp şampiyonalara katılmak istiyor
Annelik hasretini koruyucu aile olduğu üç kardeşle dindirdi

Annelik hasretini koruyucu aile olduğu üç kardeşle dindirdi
Öğretmenliği bırakan anne kendisini serebral palsili oğluna adadı

Öğretmenliği bırakan anne kendisini serebral palsili oğluna adadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet