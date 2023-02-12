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Eğitim, Asrın felaketi

Milli Eğitim Bakanı Özer: Depremden etkilenen 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ilde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı.

Barış Kılıç   | 12.02.2023
Milli Eğitim Bakanı Özer: Depremden etkilenen 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz Fotoğraf: Binnur Ege Gürün Koçak - AA

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’da deprem bölgesindeki faaliyetlere ilişkin yaptığı açıklamada, "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak." ifadesini kullandı.

Bakan Özer, "(Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği) 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız." şeklinde konuştu.

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