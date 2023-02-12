Milli Eğitim Bakanı Özer: Depremden etkilenen 10 ilimizde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ilde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı.
Ankara
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara’da deprem bölgesindeki faaliyetlere ilişkin yaptığı açıklamada, "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak." ifadesini kullandı.
Bakan Özer, "(Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği) 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız." şeklinde konuştu.
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