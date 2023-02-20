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Politika, Asrın felaketi

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Bu felaketi aşacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin "Bu felaketi aşacağız. Bu konuda MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız, tam desteğimizi belirtmek istiyorum." dedi.

Mehmet Tosun, Ahmet Sertan Usul   | 20.02.2023
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Bu felaketi aşacağız Fotoğraf: Mustafa Kamacı - AA

Kahramanmaraş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.

Bahçeli, Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü'nde kurulan konteyner kentinde yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, depremlerin yaralarının en kısa sürede sarılması için çabaladığını belirtti.

Depremler sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Bahçeli, "Bu büyük felaket mucizelerle anlam kılınmış, içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana. O bakımdan Cenabıallah'ın büyük lütfuyla bu felaketi aşacağız. Hepimiz tekrar eski normal hayatımıza döneceğiz, tüm ihtiyaçlar karşılanacak. Bu konuda da MHP olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız, her konuda ona tam desteğimizi belirtmek istiyorum." diye konuştu.

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