Dolar
27.56
Euro
29.06
Altın
1,817.57
ETH/USDT
1,641.80
BTC/USDT
27,970.00
BIST 100
8,353.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen “Çankırı Tanıtım Günleri” etkinliğinde konuşuyor.
logo
Spor, Asrın felaketi

Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklara karate kıyafeti desteği

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki konteyner kentte kalan depremzede çocuklara yardımseverler tarafından karate kıyafeti yardımı yapıldı.

Ramiz Akar  | 05.10.2023 - Güncelleme : 05.10.2023
Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklara karate kıyafeti desteği Fotoğraf: Ramiz Akar/AA

Malatya

Yakınca Spor Salonu'nda düzenlenen programa Türkiye Karate Federasyonu Antrenörü Muhammet Kemal Gülşen, Türkiye Karate Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mustafa Çelik, Türkiye Karate Federasyonu A Milli Takım Kondisyoneri Caner Aygören ve depremzede çocuklar katıldı.

Bostanbaşı Konteyner Kent'te depremzede çocuklara karate eğitimi veren Muhammet Kemal Gülşen, desteklerinden dolayı yardımseverlere teşekkür etti.

Türkiye Karate Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Mustafa Çelik de konteyner kentte karate eğitimi alan çocuklarla bir arada olduklarını belirterek, "Çocuklarımıza karate kıyafeti tedariklerini sağlayan Aslı Küçükaslan ve Seda Küçükaslan hanımefendilere teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onların aracılığıyla çocuklarımıza karate kıyafetlerini giydirdik. Umarım çocuklarımız konteyner kentlerden çıkan birer şampiyon sporcu olurlar." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı
Kahramanmaraş Valisi Ünlüer: Yaklaşık 10 bin konut, kış gelmeden hak sahiplerine teslim edilecek
Milli Savunma Bakanı Güler, Irak Savunma Bakanı Abbasi ile görüştü
AK Parti kongresinde gençlere müziğini Yücel Arzen'in yaptığı Karakoç'un "İsmailce" eseriyle seslenilecek
Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Benzer haberler

Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklara karate kıyafeti desteği

Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklara karate kıyafeti desteği

İngiltere'de gençlere sigara satışının yasaklanması planlanıyor

BAE'den Adıyaman'daki depremzedelere yardım

Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklar curling etkinliğinde buluştu

Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklar curling etkinliğinde buluştu
Konteyneri ısıtma ve soğutma sorununa "yeşil" çözüm TEKNOFEST İzmir'de

Konteyneri ısıtma ve soğutma sorununa "yeşil" çözüm TEKNOFEST İzmir'de
Azerbaycan'da öğrenciler, "Savaş Ganimetleri Müzesi"ni gezdi

Azerbaycan'da öğrenciler, "Savaş Ganimetleri Müzesi"ni gezdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet