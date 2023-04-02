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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da depremde bir kısmı çöken öğretmenevi yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Tahir Turan Eroğlu, Kadir Yıldız  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
Malatya'da depremde bir kısmı çöken öğretmenevi yıkılıyor Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Malatya

Depremlerden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Malatya'da ağır hasar gören ve bir kısmı çöken Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi'ndeki öğretmenevinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

İş makineleriyle yıkımı yapılan binanın molozları kamyonlara yüklenerek, şehir merkezi dışında belirlenen noktalara döküldü.

Enkazdan çıkan çelik kasa, polis gözetiminde kurum personelince açılarak içindeki para ve evrak tutanakla kaydedilip muhafaza altına alındı.

Bazı vatandaşların ise cep telefonu kamerasıyla çalışmaları kaydettiği gözlendi.

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