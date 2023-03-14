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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor.

Hakan Burak Altunöz  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Malatya

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartman için hasar tespit çalışmalarının ardından yıkım kararı alındı.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin de yer aldığı yıkım, iş makinelerinin çalışmasıyla kontrollü şekilde tamamlandı.

Bu arada gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmura rağmen çeşitli noktalardaki enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Söz konusu binalarda evi bulunan vatandaşlar ise eşyalarını kurtarma ümidiyle çalışmaları takip ediyor.

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