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Hatay'da depremde 28 kişinin öldüğü binanın müteahhitleri birbirlerini suçladı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 28 kişinin hayatını kaybettiği 2 bloklu ve 6 katlı Mithat Kuk Apartmanı'nın müteahhitleri yargıda birbirlerini suçladı.

Lale Köklü Karagöz  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Hatay'da depremde 28 kişinin öldüğü binanın müteahhitleri birbirlerini suçladı

Hatay

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması sonucu 28 kişinin hayatını kaybettiği 2 bloklu ve 6 katlı Mithat Kuk Apartmanı'nın yapım sorumluları 3'ü tutuklu, biri firari 9 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Mahallesi İngiliz Okulu Caddesi'ndeki 2 bloktan oluşan 6 katlı Mithat Kuk Apartmanı'nın depremde yıkılması sonucu 28 kişinin hayatını kaybetmesi ve 10 kişinin yaralanmasıyla ilgili Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca tamamlanan soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu, 5'i tutuksuz ve biri firari 9 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, tutuklu sanıklar binanın müteahhitleri Gökhan F. ve babası Medhat F, proje denetçisi Züheyr G. ile tutuksuz sanıklar statik proje müellifi İmren A, yapı sorumlusu müteahhitlerinden İsmet Ç. ve Meriç F, şantiye şefi Anıl F, kontrol elemanı Yeter M. ve firari yapı denetim firması yetkilisi Cüneyt C'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Müştekiler, iddianamedeki ifadelerinde binanın saat 04.17'deki depremin ilk saniyelerinde yıkıldığını belirtti.

İddianamede, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden görevlendirilen 5 kişilik heyetin hazırladığı bilirkişi raporuna da yer verildi.

Raporda, yapının cephe ve kat sayısının projeyle uyumlu olduğu ancak çatı katının proje dışında sonradan kapatılarak mesken haline getirildiği kaydedildi.

Yapıyı oluşturan iki blok için ayrı ruhsat alındığı ancak her iki blok için de aynı sondaja dayalı zemin ve temel etüt raporu sunulduğu belirtilen bilirkişi raporunda, "Yapının kalıp planları incelendiğinde taşıyıcı sistem oluşturulurken bazı bölgelerde kolonların kirişlerle bağlantısının bulunmadığı, yapının mevcut taşıyıcı sistem durumuyla yapılan analiz sonucunda yapı taşıyıcı sistem elemanlarının bazılarında kesit ve donatı alanı açısından yetersizliklerin bulunduğu, bina kolonlarında bir adet asansör perdesinin kesme güvenliğini sağlamadığı, binanı sol tarafında kalan merdiven döşemesi kalınlığının yetersiz olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Sanıklar birbirini suçladı

Yapının sorumlu müteahhitlerden tutuksuz İsmet Ç, iddianamedeki ifadesinde, suçlamaları kabul etmedi.

Apartmanın yapım aşamasında hiç bulunmadığını iddia eden İsmet Ç, "Yaklaşık 11 yıl önce kadar müteahhitlik belgesi aldım, inşaat işleriyle uğraşan fakat müteahhitlik belgesi olmayan kişilere cüzi bir şekilde kullandırdım. Soruşturmaya konu binayı yapmak için Medhat F. bana müteahhitlik belgemi kullanmak için teklifte bulundu. Cüzi bir miktar karşısında belgemi kullandırdım. Yapım aşamasında hiç bulunmadım. Binayı Medhat F. yaptırdı." ifadelerini kullandı.

Binanın müteahhitlerinden tutuklu Medhat F. ise apartmanın arsasının oğlu Gökhan F'ye ait olduğunu anlatarak, "Oğlum binanın yapımı için gerekli ruhsatı aldı ancak müteahhitliğini yapmadı. Başka bir müteahhide yaptırdı. Benim bu binanın yapımıyla ilgili bir dahlim yoktur." şeklinde ifade verdi.

Tutuklu müteahhitlerden Gökhan F. de inşaat işi yaparak geçimini sağladığını ve binanın bulunduğu arsayı 2015'te aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Arsa üzerine inşaat yapmak için ilgili mercilerden izin aldım. Zemin etüdü ve diğer işlemleri yaptırdım. İnşaatı bitirmesi için İsmet Ç. ile anlaştık. İsmet Ç'nin beyanları doğru değildir. Babam Medhat F. ve kardeşim Meriç F'nin bu binada bir dahli bulunmuyor. Söz konusu depremde, yaptırdığımız binalardan bazıları yıkıldığı için can güvenliğim açısından ve insanların kızgınlıklarının geçmesi amacıyla ilçeden ayrıldım."

Tutuksuz diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ileri sürdü.

İddianamede ise yapı ruhsatında müteahhit İsmet Ç. olarak görünse de fiili olarak müteahhitlik görevini Medhat F. ile oğulları Gökhan F. ve Meriç F'nin yerine getirdiği bilgisine yer verildi.

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