logo
Gündem

Sındırgı'daki depreme marketinde yakalanan esnaf yaşadıkları korku dolu anları anlattı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde marketinde ailesiyle yakalanan esnaf Zarif Yavuz, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Murat Seyman  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Sındırgı'daki depreme marketinde yakalanan esnaf yaşadıkları korku dolu anları anlattı Fotoğraf: Murat Seyman/AA

Balikesir

Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen depreme sahibi olduğu markette yakalanan Yavuz ve ailesinin yaşadıkları panik, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sarsıntının başlamasıyla kızı, oğlu ve eşiyle marketten koşarak çıktığı anlara ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Yavuz, deprem anında aklına ilk ailesinin geldiğini söyledi.

Binanın ağır hasar aldığını öğrendiğini anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Allah kimsenin başına vermesin. Depremin ardından devletin tüm kurumları hızlıca seferber oldu. O günden bu yana yanımızda olan Balıkesir Büyükşehir Belediyemize, Orman İşletme Müdürlüğümüze, Sındırgı Belediyemize ve devletimize teşekkür ederim. Sındırgılı olmaktan bir kez daha gurur duydum. Hepimiz bir aile gibi kenetlendik. Binamız ağır hasar aldı. Şu an iş yapamıyoruz. Devletimizin en kısa sürede mağduriyetimizi gidereceğini ve bizlere sahip çıkacağını düşünüyorum."

