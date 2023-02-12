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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da 10 bin 500 kişilik konteyner kent kurulması için çalışmalar başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da depremzedeler için konteyner kent kurulacak.

Hakan Burak Altunöz   | 12.02.2023
Malatya'da 10 bin 500 kişilik konteyner kent kurulması için çalışmalar başladı Fotoğraf: Hasan Taşcan/AA

Malatya

Depremden sonra barınma sorununu çözmek için çalışmalarını sürdüren AFAD, İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki 180 bin metrekarelik alanda konteyner kent yapılmasını kararlaştırdı.

İş makineleri aracılığıyla 25 futbol sahası büyüklüğündeki alanda konteyner kent için elektrik ve su hattının sağlanabilmesi için çalışmalar başladı.

Aralıksız süren çalışmalarla yaklaşık 10-15 gün içerisinde 1200 adet konteynerin depremzedelere hizmet vermesi bekleniyor.

Mevsim koşullarına dayanıklı ve yalıtımlı olan konteynerlerde elektrikli ısıtıcı, termosifonlu sıcak su, mutfak ve banyo bulunuyor.

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