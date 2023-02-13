Maher Holding Sigorta Grubu şirketlerinden deprem bölgesine 14 milyon liralık destek
Maher Holding Sigorta Grubu şirketleri, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesine yapılan yardım çalışmalarında 14 milyon TL değerinde destek sağladı.
İstanbul
Maher Holding Sigorta Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grup şirketleri, deprem afeti sebebiyle başlatılan nakdi, ayni ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için kapsamlı bir çalışma yürütüyor.
İlk hafta deprem bölgesine yapılan yardım çalışmalarında 14 milyon TL değerinde destek sağlayan Maher Holding Sigorta Grubu, AFAD başta olmak üzere birçok yardım kuruluşuna sağladığı desteklere haftalık olarak devam edecek.
Yapılan yardım çalışmalarının dışında şirket yöneticileri ve gönüllü çalışanlar, çadır ve muhtelif malzemeleri acenteler ile birlikte sahada ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.
Öte yandan, Grup, depremin ardından bölgedeki acenteler ve çalışanları özel transferler ile bölge dışına alarak anlaşmalı otellere yerleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.