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Ekonomi, Asrın felaketi

Maher Holding Sigorta Grubu şirketlerinden deprem bölgesine 14 milyon liralık destek

Maher Holding Sigorta Grubu şirketleri, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem bölgesine yapılan yardım çalışmalarında 14 milyon TL değerinde destek sağladı.

Ergin Garip   | 13.02.2023
Maher Holding Sigorta Grubu şirketlerinden deprem bölgesine 14 milyon liralık destek Fotoğraf: Gökhan Balcı/AA

İstanbul

Maher Holding Sigorta Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, grup şirketleri, deprem afeti sebebiyle başlatılan nakdi, ayni ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

İlk hafta deprem bölgesine yapılan yardım çalışmalarında 14 milyon TL değerinde destek sağlayan Maher Holding Sigorta Grubu, AFAD başta olmak üzere birçok yardım kuruluşuna sağladığı desteklere haftalık olarak devam edecek.

Yapılan yardım çalışmalarının dışında şirket yöneticileri ve gönüllü çalışanlar, çadır ve muhtelif malzemeleri acenteler ile birlikte sahada ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Öte yandan, Grup, depremin ardından bölgedeki acenteler ve çalışanları özel transferler ile bölge dışına alarak anlaşmalı otellere yerleştirdi.

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