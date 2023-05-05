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Yaşam, Asrın felaketi

Kayseri'de yurtlarda kalan depremzedelerin el emeği ürünleri sergilendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kayseri'de İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleşen depremzede kadınların yaptığı el emeği ürünlerden sergi açıldı.

Esma Küçükşahin  | 05.05.2023 - Güncelleme : 05.05.2023
Kayseri'de yurtlarda kalan depremzedelerin el emeği ürünleri sergilendi Fotoğraf: Esma Küçükşahin/AA

Kayseri

Kentte bir alışveriş merkezindeki serginin açılışı Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından yapıldı.

Açılışta konuşan İl Müdürü Kabakcı, depremden etkilenen şehirlerden gelen vatandaşları yaklaşık iki aydır yurtlarda misafir ettiklerini, onlara çeşitli hizmetler sunduklarını belirtti.

Kocasinan yurdunda kalan depremzedelere eğitmenler tarafından kurs verildiğini anlatan Kabakcı, ortaya güzel eserler çıktığını ve bunlardan sergi açtıklarını kaydetti.

Kahramanmaraşlı depremzede Erva Akol da depremin ikinci günü Kayseri'deki yurda yerleştiklerini, el sanatları kursuna katıldığını, bir uğraşla ilgilenmenin deprem korkusunu yenmesine yardımcı olduğunu dile getirdi.

11 yaşındaki Begüm Kocabaşoğlu da Göksun'dan gelerek yurtta kalmaya başladıklarını, kursta resim ve ahşap boyama yaptığını anlattı.

Sergide, ahşap boyama, el işi ürünler, amigurumi oyuncaklar, seramik ve cam işi ürünler yer aldı.

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