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Gündem, Asrın felaketi

Katar, Hatay'da kurduğu sahra hastanesini Türk yetkililere teslim etti

Katar, Hatay'da kurduğu sahra hastanesini Sağlık Bakanlığına teslim ettiğini duyurdu.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 05.03.2023
Katar, Hatay'da kurduğu sahra hastanesini Türk yetkililere teslim etti

İstanbul

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de bulunan Katar Görev Gücü Komutanı Hamad Falih el-Haceri, Hatay'da kurduğu sahra hastanesini Sağlık Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Arif Çetin nezdinde Sağlık Bakanlığına teslim etti.

Açıklamada, hastanenin doktor, hemşire ve sağlık personeli ile ilaç, malzeme ve ekipman gibi tüm sağlık ihtiyaçlarının kontrol edildiği bilgisi verildi.

Katar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürüttüğü insani yardım çalışmaları kapsamında Hatay'ın Payas ilçesinde tam teşekküllü sahra hastanesi kurmuştu.

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